（更正）加拿大Bankers Petroleum同意被中国洲际油气分公司收购(3月20日)

(更正：倒数最后两段中的“阿尔及利亚”有误，应为“阿尔巴尼亚”)

路透多伦多3月20日 - 阿尔巴尼亚最大的海外投资者之一--加拿大Bankers Petroleum BNK.TO周日表示，已同意被中国油气勘探和生产公司--洲际油气旗下分公司以5.75亿加元(4.4234亿美元)的价格收购。

Bankers Petroleum表示，将被洲际油气所拥有的一家公司以每股2.20加元(1.69美元)的价格收购。

Bankers Petroleum股价周五在多伦多收报1.11加元。

这家加拿大企业称，公司总部和技术总部仍将留在卡尔加里。交易需要在5月底前的会议上获得股东批准。该公司还表示，其将在交易完成后退市。

据Albania Energy Association，Bankers Petroleum从2004年开始在阿尔巴尼亚进行勘探活动，并运营着欧洲大陆上最大的一块陆上油田。

阿尔巴尼亚政府此前指控Bankers Petroleum少报获利以少交50%的利润税，并在1月宣布将重新协商石油产量分成协议，并对油企可用于抵消税负的支出设定上限。(完)