（更正）加拿大Bankers Petroleum同意被中国洲际油气分公司收购(3月20日)

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
(更正：倒数最后两段中的“阿尔及利亚”有误，应为“阿尔巴尼亚”)
路透多伦多3月20日 - 阿尔巴尼亚最大的海外投资者之一--加拿大Bankers Petroleum BNK.TO周日表示，已同意被中国油气勘探和生产公司--洲际油气旗下分公司以5.75亿加元(4.4234亿美元)的价格收购。
Bankers Petroleum表示，将被洲际油气所拥有的一家公司以每股2.20加元(1.69美元)的价格收购。
Bankers Petroleum股价周五在多伦多收报1.11加元。
这家加拿大企业称，公司总部和技术总部仍将留在卡尔加里。交易需要在5月底前的会议上获得股东批准。该公司还表示，其将在交易完成后退市。
据Albania Energy Association，Bankers Petroleum从2004年开始在阿尔巴尼亚进行勘探活动，并运营着欧洲大陆上最大的一块陆上油田。
阿尔巴尼亚政府此前指控Bankers Petroleum少报获利以少交50%的利润税，并在1月宣布将重新协商石油产量分成协议，并对油企可用于抵消税负的支出设定上限。(完)
(编译 许娜；审校 孙茉莉)
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