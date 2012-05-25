Bankia将请求西班牙政府提供逾150亿欧元救助资金--消息

路透马德里5月24日电---一名金融行业的消息人士周四稍晚表示,西班牙银行Bankia(BKIA.MC)新管理层周五向政府提交重组方案时,将申请超过150亿欧元(190亿美元)的救助资金.

Bankia是西班牙脆弱银行业的软肋,本月稍早该行已经被政府部分国有化.西班牙银行业在2008年房地产市场崩盘後蒙受了巨额贷款损失,甚至有可能拖累政府寻求国际援助.

"扶助银行业可能需要超过150亿欧元的资金,"该要求匿名的消息人士表示.

Bankia与西班牙政府周四都不愿对该消息置评.Bankia是该国的第四大银行,拥有该国国民10%的存款.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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