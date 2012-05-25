Bankia将请求西班牙政府提供逾150亿欧元救助资金--消息

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透马德里5月24日电---一名金融行业的消息人士周四稍晚表示,西班牙银行Bankia(BKIA.MC)新管理层周五向政府提交重组方案时,将申请超过150亿欧元(190亿美元)的救助资金.
Bankia是西班牙脆弱银行业的软肋,本月稍早该行已经被政府部分国有化.西班牙银行业在2008年房地产市场崩盘後蒙受了巨额贷款损失,甚至有可能拖累政府寻求国际援助.
"扶助银行业可能需要超过150亿欧元的资金,"该要求匿名的消息人士表示.
Bankia与西班牙政府周四都不愿对该消息置评.Bankia是该国的第四大银行,拥有该国国民10%的存款.(完)
--编译 李春喜;审校 艾茂林
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