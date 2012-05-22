西班牙将公布Bankia重组计划纲要 或宣布救助规模

* 经济部长德金多斯1600GMT将向国会一委员会发表讲话

* 他将公布Bankia重组计划纲要

* 救助Bankia的规模和形式仍在协商

路透马德里5月23日电---西班牙政府消息人士周二对路透表示,该国政府将公布Bankia银行(BKIA.MC)重组计划纲要,并宣布将向该受困银行注入多少额外资金.该行最近被国有化.

一位消息人士称,西班牙经济部、西班牙央行、Bankia和高盛在讨论救助Bankia的规模和形式,即通过贷款、股权或现金注入的形式.高盛上周受雇评估该行价值.

该消息人士指出,西班牙经济部长德金多斯1600GMT将向国会一委员会发表讲话,说明接管Bankia以及对该行的重组计划.在此之前不会有最终决定出炉.

"德金多斯将向国会介绍重组计划的要点.他还打算给出一个数字,但协商尚未结束."这名消息人士表示.

第二位消息人士称,德金多斯很可能宣布救助Bankia的规模.

西班牙的银行给该国公共财政带来很大压力,很多分析师担心马德里将被迫寻求国际援助,以对这些银行进行资本重组.西班牙政府在很多场合都否认了这种可能性.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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