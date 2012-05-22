西班牙将公布Bankia重组计划纲要 或宣布救助规模

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 经济部长德金多斯1600GMT将向国会一委员会发表讲话
* 他将公布Bankia重组计划纲要
* 救助Bankia的规模和形式仍在协商
路透马德里5月23日电---西班牙政府消息人士周二对路透表示,该国政府将公布Bankia银行(BKIA.MC)重组计划纲要,并宣布将向该受困银行注入多少额外资金.该行最近被国有化.
一位消息人士称,西班牙经济部、西班牙央行、Bankia和高盛在讨论救助Bankia的规模和形式,即通过贷款、股权或现金注入的形式.高盛上周受雇评估该行价值.
该消息人士指出,西班牙经济部长德金多斯1600GMT将向国会一委员会发表讲话,说明接管Bankia以及对该行的重组计划.在此之前不会有最终决定出炉.
"德金多斯将向国会介绍重组计划的要点.他还打算给出一个数字,但协商尚未结束."这名消息人士表示.
第二位消息人士称,德金多斯很可能宣布救助Bankia的规模.
西班牙的银行给该国公共财政带来很大压力,很多分析师担心马德里将被迫寻求国际援助,以对这些银行进行资本重组.西班牙政府在很多场合都否认了这种可能性.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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