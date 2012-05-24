西班牙救援Bankia银行 寻求帮助自治区再融资方案

* 完整的资本重组计划将视管理团队的评估而定

* 西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)重申无需外国资金

* 2012年自治区需再融资360亿欧元

路透马德里5月23日电---西班牙周三宣布向受困银行Bankia提供90亿欧元(110亿美元)救援,同时也在设法帮助背负巨额债务的地区满足大规模再融资需求.再融资需求可能导致西班牙更加深陷欧元区危机.

该国疲弱的银行和超支地区处於欧债危机的中心,因市场担心救援这些银行及地区的高昂成本或迫使该国寻求国际救援.

西班牙第四大银行Bankia的亏损让投资者更加担心,在经济衰退时期违约率上涨,该国金融系统可能变得更加脆弱.

西班牙经济部长德金多斯向国会的一个委员会表示,西班牙需投入至少90亿欧元来救援Bankia,他表示该银行将因此完全国有化.

与此同时,政府消息人士表示,德金多斯与其他政府高官就如何帮助该国17个自治区再融资360亿欧元债务看法分歧.这些债务将於今年到期.

德金多斯表示,新的Bankia管理团队将对该行资本需求进行一次全面评估,将在6月中旬公布整个计划.

**无需外援**

西班牙首相拉霍伊周三重申,西班牙将不会向外求援来对其银行进行纾困.

"政府没有兴趣、也无意向欧盟或任何其他组织寻求资金,"拉霍伊在与法国总统奥朗德周三会谈後表示.

政府已找高盛来评估Bankia,并聘请顾问公司Oliver Wyman和Roland Berger审计其他银行的贷款帐目.银行业坏帐已升至18年高位.

分析师担心,西班牙人抵押贷款违约情况可能增加,因其经济衰退且失业率高达24%.

西班牙17个自治区的新预算计划显示,其今年到期的银行贷款为280亿欧元,外加有80亿欧元的债券将在今年到期.

由於利率太高,多数自治区等於被摒弃在公开债券市场之外,无法发债融资.一些自治区的信用评等被调降至垃圾级.

两位政府消息人士表示,中央政府如今争取最快在6月初采取新机制来支撑自治区的债务.

但消息人士称,德金多斯和预算部长Cristobal Montoro对於新工具应该采取的最终形式持不同看法.(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 张涛

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