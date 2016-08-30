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中国财经 | 2016年 8月 30日 星期二 09:05 BJT

兴业银行拟投30亿港元在港设非银金融公司 拓投行等业务

路透上海8月30日 - 中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周一晚间公告称，拟出资30亿港元在香港设立非银行金融公司--兴银国际金融控股有限公司，逐步拓展投资银行、资产管理等业务。

公告显示，兴银国际将逐步向香港金融监管机构申请相应牌照，为客户提供证券投资、债券承销、股权融资、并购重组、资产管理等金融服务。未来，将根据牌照申请和业务发展需要，逐步下设投资银行、资产管理等专业子公司，实现市场互补和战略协同。

公告称，本次投资预期可为兴业银行带来合理的投资回报，有助于发挥该行多元化服务平台的协同效应，有利于该行国际化发展并深入拓展香港等境外市场，有利于更好适应中国经济金融国际化进程，服务国家“一带一路”、人民币国际化、供给侧结构性改革等重大布局，有利于更好满足客户多元化、综合化的跨境金融服务需要。

兴业银行同时公布中报，上半年实现营业收入808.7亿元人民币，同比增长11.92%；净利294.41亿元，同比增长6.12%；每股收益1.49元。

截止6月底，兴业银行的不良贷款率为1.63%，较去年底上升0.17个百分点，拨备覆盖率为218.78%，上升8.7个百分点；拨贷比为3.57%，上升0.5个百分点。

兴业银行周一收报15.94元，过去一个月累计上涨3.1%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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