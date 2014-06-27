银监会：5月末银行业总资产159.62万亿元 同比增长14.4%

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京6月27日 - 中国银监会发布银行业监管统计月度指标显示，截至5月末，银行业金融机构总资产159.62万亿元人民币，同比增长14.4%。
金融时报援引银监会统计指标称，5月末，中国银行业总负债为148.47万亿元，同比增长14.1%。
统计指标显示，商业银行总资产5月末为124万亿元，同比增长13.9%，与上月持平，但较年初下降0.6个百分点；总负债115万亿元，同比增长13.7%。
按机构划分，大型商业银行5月末总资产达到65万亿元，同比增长9.2%，占银行业金融机构总资产比例41%，较上月下降0.2个百分点，较年初下降0.9个百分点。股份制商业银行总资产为30万亿元，同比增长14.4%，占银行业机构总资产比例为18.5%。
一季度银行业金融机构总资产159.5万亿元，比上年同期增长12.89%，总负债148.73万亿，比上年同期增长12.54%。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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