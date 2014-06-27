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中国财经 | 2014年 6月 27日 星期五 09:49 BJT

银监会：5月末银行业总资产159.62万亿元 同比增长14.4%

路透北京6月27日 - 中国银监会发布银行业监管统计月度指标显示，截至5月末，银行业金融机构总资产159.62万亿元人民币，同比增长14.4%。

金融时报援引银监会统计指标称，5月末，中国银行业总负债为148.47万亿元，同比增长14.1%。

统计指标显示，商业银行总资产5月末为124万亿元，同比增长13.9%，与上月持平，但较年初下降0.6个百分点；总负债115万亿元，同比增长13.7%。

按机构划分，大型商业银行5月末总资产达到65万亿元，同比增长9.2%，占银行业金融机构总资产比例41%，较上月下降0.2个百分点，较年初下降0.9个百分点。股份制商业银行总资产为30万亿元，同比增长14.4%，占银行业机构总资产比例为18.5%。

一季度银行业金融机构总资产159.5万亿元，比上年同期增长12.89%，总负债148.73万亿，比上年同期增长12.54%。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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