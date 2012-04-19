应对银行不良贷反弹 中国财政部新规未雨绸缪

* 财政部新规调高银行一般准备金计提比例

* 对目前拨备充分的上市银行并无明显影响

* 从潜在风险考虑,个别拨备余额较低的中小银行未来可能有压力

* 监管层提前布局不良贷款反弹周期的到来

作者 谢衡/张胜男

路透北京4月19日电---在中资银行的财务报表仍"看上去很美"之时,监管层已开始为可能出现的不良贷款反弹周期布局;财政部最新出台了金融企业准备金计提新规,提高银行一般准备余额计提比例,为逆周期监管又一举措,旨在未雨绸缪.

分析人士指出,目前的上市银行拨备充分,短线对其业绩及核心资本充足率应均无明显影响.新规实际上仅约束银行的分红行为,更凸显监管者是为在不良贷款飙升的洪水到来之前,先筑好合理分红的"机制堤坝",以期防患于未然.

中国财政部最新发布《金融企业准备金计提管理办法》,要求商业银行等金融机构的一般准备余额原则上不得低於风险资产期末余额的1.5%,而此前的规定比例为1%.该办法将自2012年7月1日起实施.

"16家上市银行中的11家银行,资产减值准备就已经高於潜在风险估计值,一般准备计提要求没有任何负担."东方证券银行业分析师金麟说.

他并称,余下的五家上市银行,目前已经计提的一般准备也已经明显高於"潜在风险估计值与资产减值准备的差额",即利润分配也不会受到任何影响.

业内人士并指,从监管者角度看,如果未来中国银行业整体不良贷款出现反弹,新机制将发挥作用,要求各银行首先考虑的是,必须先足额计提以覆盖风险.

所谓准备金,又称拨备,是指金融企业对承担风险和损失的金融资产计提的准备金,包括资产减值准备和一般准备.

华泰证券最新发布的研究报告亦表示,按照资产减值准备和一般准备合计与潜在风险估计值要求看,目前所有银行均已经达标,且超出幅度较大.按最近报告期数据看,各家行超出幅度在120%-39%之间.

此外,如果按原资本管理办法,一般风险准备计入附属资本而未分配利润计入核心资本,但新资本管理办法讨论稿中,这两项均计入核心资本.因此,预计财政部此新规未来对银行的核心资本充足率亦无影响.

"不要恐慌.一般准备作为利润分配,不影响银行的盈利、增速..."招商证券一银行业分析师称.

**个别中小银行未来或有忧虑**

若从潜在风险的角度考虑,结合各上市银行的财报,大型国有银行尽可"高枕无忧",而个别拨备余额较低的中小银行未来可能存在需要补充拨备的压力.

上海某大型券商的银行业分析师就称,股份制银行里面,中信银行(0998.HK)(601998.SS)、兴业银行(601166.SS)、宁波银行(002142.SZ)和深发展(000001.SZ)等五家银行受影响大些.

"主要是拨备的比例提高,按照财政部的要求,上面这几个银行的贷款损失准备小於新规要求,需要加上一般准备才能覆盖风险估计值,如果未来风险系数上升的话,就存在继续补充贷款损失准备或者一般准备的压力."他表示.

兴业银行董秘办接受路透询问时则表示,具体影响有待进行具体测算後方可准确了解.而该行的定向增发方案刚刚获得股东大会通过,短期来看资本无忧.

整体来看,尽管今年银行业不良贷款水平可能继续上升,但对全年业绩影响不大,分析人士预计,今年银行业仍有望实现15%-20%的业绩增长.

去年银行业年报靓丽,以至于引起社会舆论对银行"暴利"的质疑.除净利润增长近三成以外,年报并显示,上市银行拨备总体比较充分,拨贷比和拨备覆盖率进一步提升.高额拨备成为投资者眼中可以为今年释放利润的聚宝盆.

华泰联合证券就看好4月份的银行股一季报行情.因一季度净息差高位维持,银行利润一季度同比增速在25%以上,明显好於其他行业,安全边际进一步夯实.

**旨在建立合理的分红机制**

宏观来看,随着中国经济增速的放缓,如何防范国内巨额地方融资平台贷款的潜在风险,投资者不无担忧,财政部在此时出台这一规定,彰显逆周期宏观审慎管理意图,建立合理的分红机制,提前为可能到来的不良贷款反弹洪峰布局.

"若不良贷款相对稳定,该机制不会影响银行正常分配行为;而当不良贷款明显反弹时,银行必须足额计提以覆盖未来的风险,才能够进行分红."金麟说.

他进一步解释称,经济下滑银行的不良贷款必然反弹,如果不良贷款余额显着上升,确实可能导致潜在风险估计值明显扩大,从而可能造成"潜在风险估计值与资产减值准备的差额",显着大於当前已经计提的一般准备,从而影响银行分红,而这恰恰是立法者想要建立的机制.

财政部的新办法就规定:一般准备余额原则上不得低於风险资产期末余额的1.5%,五年内达标,金融企业可用一般准备弥补亏损,但不得用於分红.

广发证券最新报告表示,由於部分银行采用内部模型法测量,可能存在需要计提一般准备的情况.由於新办法规定,对於准备金计提不足的金融企业,原则上不得进行税後利润分配.因此,预期2012年部分银行的分红可能受此政策小幅影响.

"财政部此次通过该办法建立了一个合理的分红约束机制,但我们认为该机制发生作用的可能性较为有限.中国银行业的分红回报率还是相对稳定的."金麟称.

华北一券商银行业分析师认为,财政部此新规是对於银行监管体系的进一步完善."风险准备实际只是逆周期监管步骤之一,未来还可能有其他政策出台."(完)

--审校 丁淑琴

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