焦点：第三季投行营收大降12% 受债券业务收入锐减拖累

图为新加坡中心商业区一景。 REUTERS/Edgar Su/Files

路透伦敦11月16日 - 数据分析公司Tricumen称，全球最大的投行营收第三季较上年同期下滑12%，受固定收益、货币和大宗商品(FICC)交易营收下滑加剧拖累。

这再次显示随着投行适应更严格的监管及削减支出，做市活动及市场流动性方面受到挤压。

全球13大投行FICC交易收入在截至9月的三个月里降至156亿美元，股市交易收入的小幅回升变得相形见绌。

同比降幅达20%。其中大宗商品交易营收减少近三分之一。

“利率市场仍然受到新兴市场疲软及监管部门对资本限制更加严格的压抑，”Tricumen在日期为11月15日的报告中称。

Tricumen追踪的13家银行总营收为370亿美元，较上年同期的略逾420亿美元减少12%。

这使得今年前九个月总营收达1,309亿美元，较上年同期的1,446亿美元下降3.9%。

Tricumen表示，第三季FICC营收大减，使得今年前九个月总营收达592亿美元，较上年同期减少近10%。

市场交易方面表现最好的是股票现货，当季营收较上年同期成长7%至30亿美元，今年前九个月则增长近11%至378亿美元。

银行业者咨询及购并费用亦见增加，较上年同期成长16%至35亿美元，前九个月则增长20%至102亿美元。

这份数据涵盖美国前五大及欧洲前八大投资银行，乃依据Tricumen对产品业务的定义而定，可能与银行业者自身的定义有所不同。(完)