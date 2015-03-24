利率市场化有望实现 银行理财转向资产管理--中信证券

路透香港3月24日 - 中信证券近日发布报告认为，利率全面市场化有望实现，银行理财转向资产管理；政府债务置换降低无风险利率及信用风险，短期封闭式产品或大降。

今年有望出台存款保险制度，并放开存款利率上限，标志着从1996年开始的利率市场化即将完成。

中信报告认为，在这背景下，普通理财产品将变成低风险、开放式财富管理产品，而高端产品则成为高净值人群资产配置的工具。同时监管层引导资产管理转型。政府债务置换将降低无风险利率及信用风险.

当前主流的短期封闭式产品或大幅缩减，取而代之的是开放式现金管理类、资产管理类产品，辅以少数期限较长的封闭式产品（如项目融资类）。

今年2月，商业银行共发行理财产品6,312款，环比下降 17.2%；发行规模约4.38万亿元，环比下降9.5%；平均存量规模升至15.68万亿元，可能受去年10-11月较低发行量影响，预计年初发行的产品将在4-5月集中到期，存量规模可能下降。

相比上月，2月国有控股行发行规模占比大增至六成，其中交行大幅领先。中长期占比显着上升，期限中位数保持在90天。结构性产品比例收缩（发行数量占比 4.9%）。

理财产品中非结构性产品投向继续呈多元化，其中混合类占38.3%。产品同质化到达高位后略有改善，主流的非保本、普通对私及低门槛产品占比高位回落，而高端对私及低门槛比例再创新低，门槛中位数保持在5万元。

报告分析，理财产品里中短端收益微降，长端稳定；外币类收益连降，对公类连涨；信披有待改善。2015 年初收益率整体攀高，2月中短端小幅回落，长端相对稳定，说明短期流动性略有改善，但在权益类产品的分流下，收益率总体维持高位。

今年1、3、6和12个月期产品平均预期占款收益率分别为4.53%、5.10%、5.30%和 5.42%，环比变化-3bp、-3bp、0bp 和+1bp；两端利差升至 89bp。

城商行产品平均收益率降幅显着，与全国股份行的距离拉大。主要外币产品收益连跌，股票及汇率挂钩类下降。对公及高门槛类平均收益大幅提升，表明机构及高端客户议价能力提高。2月到期产品中仅45%公布收益，72款未获最高预期收益率，主要挂钩股指或汇率，特别是看跌及双向股指产品。

中信预计，理财产品的收益率长期会向下，但短期限将维持高位。地方政府债务置换将大幅降低社会融资成本及市场利率，理财收益将随之走低。

此外，监管新规和信用风险暴露制约高收益非标配置、提高成本，新政引导净值型转变，并降低流动性溢价。但短期内，资本市场火爆促进资金分流，理财收益率可能维持高位。

报告推荐可关注全国股份制银行发行的非结构类中等期限产品；结构性类产品则可关注浮动区间窄、保底收益高及股指挂钩产品。（完）

(记者 赵红梅；审校 黄凯)

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