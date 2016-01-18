全球银行业者返还中国资本市场投资额度 因客户不再需要其做中间人

路透香港1月17日 - 全球银行业者开始返还用于购买中国股票和债券的投资额度，因为投资中国市场的替代渠道以及人民币贬值因素令这个一度肥美的业务变成亏本买卖。

中国开放资本市场，并进一步放开人民币汇率，为全球银行业者创造了机会，但也给他们的一些原有业务带来威胁，在这些业务中他们扮演中间人的角色，为被排除在外的境外投资者提供进入中国市场的后门渠道。

公开数据显示，2015年4-9月，几家银行返还了中国当局在合格境外机构投资者制度(QFII)下发放的略高于8亿美元的额度。这其中包括巴克莱(BARC.L)、德国商业银行(CBKG.DE)、挪威的SEB (SEBa.ST)以及荷兰的INGING.AS。

熟悉情况的人士称，其他银行也在考虑这么做。

但此举并不说明，海外对中国的投资兴趣就在减弱，尽管中国经济在放缓。从2010年以来，QFII整体配额已增加三倍达到约810亿美元。

但同期银行在这些额度中的占比，由37%降至仅14%。银行往往将配额重新包装为参与凭证等衍生品，出售给无法进入中国市场的投资者，即所谓的额度租赁，银行在额度中的占比反映的就是这部分的比例。

这意味着有更多海外投资者，例如上述衍生品最大使用者--资产管理公司和指数基金，已经通过QFII或沪港通以及更为灵活的人民币合格境外机构投资者(RQFII)等新的替代途径进入中国市场，因此对银行作为中间人的需求就少了。

“股票市场的互联互通机制带来了进入中国市场的便利，因此额度租赁业务注定行将就木，”KraneShares投资长Brendan Ahern称。该总部位于纽约的公司经营一只追踪中国大陆股市的交易所交易基金。

据投资者介绍，之前由于银行具有投资中国股市的最佳渠道，他们能够对上述衍生产品开出最高200个基点的费用，这种情况一直持续到一年之前，但近几个月来已骤降至20个基点左右，因为基金已经可以通过沪港通及其自身配额直接投资中国股市。(完)