华尔街投行将加快后台岗位向低成本城市转移--报告

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月12日 - 根据咨询公司Johnson Associates Inc的预测，华尔街投行将在未来十年削减约半数在纽约、伦敦等高成本城市的支持人员，将这些岗位转移至发展中国家中生活成本较低的城市。
该公司3月份的一份报告称，投行中有半数负责处理后台功能和运营的人员在高成本地点工作。
到2024年，只有25%的此类员工会继续留在高成本城市，而在发展中国家的员工比例将从25%跳增至50%。
该公司负责人Alan Johnson表示：“投行面临巨大的成本压力，这是一种省钱的方式。随着对成本差异的关注，以及技术进步令远距离工作变得更加便利，各家投行计划削减在高成本城市的人员数量。”
大型投行向成本较低城市转移支持性岗位的做法已经有一段时间，但最近几年因利润压力加快了这种岗位转移。
除了向印度班加罗尔、新加坡转移之外，投行还将员工向美国境内的低成本城市转移。最近几年，高盛一直在增加盐湖城和达拉斯的运营人员，而摩根士丹利在巴尔的摩也有一处大型办公地点。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。