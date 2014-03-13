华尔街投行将加快后台岗位向低成本城市转移--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月12日 - 根据咨询公司Johnson Associates Inc的预测，华尔街投行将在未来十年削减约半数在纽约、伦敦等高成本城市的支持人员，将这些岗位转移至发展中国家中生活成本较低的城市。

该公司3月份的一份报告称，投行中有半数负责处理后台功能和运营的人员在高成本地点工作。

到2024年，只有25%的此类员工会继续留在高成本城市，而在发展中国家的员工比例将从25%跳增至50%。

该公司负责人Alan Johnson表示：“投行面临巨大的成本压力，这是一种省钱的方式。随着对成本差异的关注，以及技术进步令远距离工作变得更加便利，各家投行计划削减在高成本城市的人员数量。”

大型投行向成本较低城市转移支持性岗位的做法已经有一段时间，但最近几年因利润压力加快了这种岗位转移。

除了向印度班加罗尔、新加坡转移之外，投行还将员工向美国境内的低成本城市转移。最近几年，高盛一直在增加盐湖城和达拉斯的运营人员，而摩根士丹利在巴尔的摩也有一处大型办公地点。（完）