发改委下调银行业业务监管费率 调整计费档次

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京2月17日 -中国发改委和财政部重新核定了银行业监管收费标准，综合费率下调，并将监管费计费基准最低一档由此前的3万亿元人民币提升至6万亿元。
周一刊登在发改委网站上的新闻稿称，银监会向纳入监管范围的各类商业银行、信用社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、邮政储蓄机构等收取的机构监管费，按被监管单位上年末实收资本的一定比例并考虑风险因素计收。
具体收费标准为：机构监管费=上年末实收资本×0.05%×风险调整系数。风险调整系数根据被监管单位的监管评级确定，其中一级为0.85，二级为0.92，三级为1，四级为1.08，五级为1.15。
银监会并向被监管单位收取的业务监管费，按上年末资产总额减去上年末实收资本后的一定比例分档累加并考虑风险因素计收。具体标准为：业务监管费=(上年末资产总额-上年末实收资本)×分档费率×风险调整系数-境外分支机构在所在国家缴纳的监管费。
2013年业务监管费的分档费率为：6万亿元(含6万亿元)以下部分为0.0043%，6万亿元以上至9万亿元(含9万亿元)部分为0.003%，9万亿元以上至12万亿元(含12万亿元)部分为0.002%，12万亿元以上至15万亿元(含15万亿元)部分为0.001%，15万亿以上部分免收。2014年和2015年的分档费率按上述标准逐年递减10%。
风险调整系数根据被监管单位的监管评级确定，其中一级为0.85，二级为0.92，三级为1，四级为1.08，五级为1.15。
而此前公布的2010年的分档费率为：3万亿元(含3万亿元)以下部分为0.007%，而此前为0.016%；3万亿元以上至5万亿元(含5万亿元)部分为0.005%，此前为0.01%；5万亿元以上至7万亿元(含7万亿元)部分为0.003%，此前为0.006%；7万亿元以上至9万亿元(含9万亿元)部分为0.001%，此前为0.002%。9万亿以上部分免收。2011年和2012年的分档费率按上述标准逐年递减10%。
被监管单位的境外分支机构上一年度向所在地缴纳的监管费，可抵扣境内法人计缴的业务监管费，但抵扣总额不得超过该境外分支机构按上述标准计收的业务监管费数额。
新闻稿并称，新收费标准自2013年1月1日起执行，有效期3年。
欲浏览更多详情，请点选 here （完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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