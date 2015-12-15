全球金融科技创新企业榜出炉 众安保险登顶

路透伦敦12月14日 - 中国企业今年在金融科技创新企业榜单上表现抢眼，互联网保险公司--众安保险傲居榜首。

投资公司H2 Ventures和毕马威（KPMG）周一联合发布金融科技100榜单（Fintech 100） ，其中美国企业仍占主导地位，有40%的企业来自美国。

一年前仅1家中国企业上榜，今年有7家中国企业上榜。

金融科技企业正在改变银行业与其他行业格局，因借助金融科技，人们可绕开传统金融机构，通过智能手机应用和网站实现贷款、付款和各种金融服务功能。

众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)的合资企业。

位于北京的电子产品零售商--趣分期在榜单中名列第四，该公司提供灵活的付款选项。

美国的健康保险公司Oscar和自动化投资服务企业Wealthfront分列榜单第二和第三。

报告称，今年的金融科技融资料达200亿美元，相比2014年的120亿美元增加了66%。

榜单中的100家企业合计融资逾100亿美元。（完）