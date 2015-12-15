全球金融科技创新企业榜出炉 众安保险登顶

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦12月14日 - 中国企业今年在金融科技创新企业榜单上表现抢眼，互联网保险公司--众安保险傲居榜首。
投资公司H2 Ventures和毕马威（KPMG）周一联合发布金融科技100榜单（Fintech 100） ，其中美国企业仍占主导地位，有40%的企业来自美国。
一年前仅1家中国企业上榜，今年有7家中国企业上榜。
金融科技企业正在改变银行业与其他行业格局，因借助金融科技，人们可绕开传统金融机构，通过智能手机应用和网站实现贷款、付款和各种金融服务功能。
众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)的合资企业。
位于北京的电子产品零售商--趣分期在榜单中名列第四，该公司提供灵活的付款选项。
美国的健康保险公司Oscar和自动化投资服务企业Wealthfront分列榜单第二和第三。
报告称，今年的金融科技融资料达200亿美元，相比2014年的120亿美元增加了66%。
榜单中的100家企业合计融资逾100亿美元。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。