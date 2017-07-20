中国6月银行结售汇逆差同比增逾六成 未来资本流出风险明显降低

路透北京7月20日 - 中国6月银行结售汇逆差同比增逾六成，涉外收付款逆差规模创年内高位，不过，银行结汇规模为近两年新高。显示6、7月购汇高峰效应，叠加对外投资恢复性增长提振总体购汇需求，而银行结汇规模增长平衡了部分购汇需求。

外管局新闻发言人兼任外管局国际收支司司长王春英在国新办发布会指出，境内外汇供求趋向平衡，企业等非银行部门跨境资金流出明显减少，未来资本流出风险明显降低，且推动中国跨境资金流动形势好转的因素也是全方位的。

中国国家外汇管理局周四公布，6月银行结售汇逆差209亿美元，同比增长63%，环比增22%，其中结汇规模创2015年8月以来的新高，售汇规模创下年内高位。中国1-6月银行结售汇累计逆差938亿美元，同比下降46%；上半年银行代客涉外收付款842亿美元，同比下降五成。

“总体来看，上半年我国跨境资金流动形势回稳向好，外汇市场供求趋向基本平衡，是近三年来平衡状况最好的时期。”王春英指出，如果综合考虑即期、远期结售汇以及期权等相关影响因素，今年2月以来中国外汇供求呈现基本平衡。

她称，上半年中国银行结售汇和涉外收付款逆差大幅下降，外汇供求趋向基本平衡，售汇率明显下降，企业外汇融资平稳增长，且结汇率有所上升，银行远期结售汇差额由逆转顺。

王春英并提到，中国经济稳中向好发展态势明显，国内主体的市场预期进一步趋稳，对外投资更趋理性，对外负债继续平稳恢复。而中国短期外债增长主要由于银行吸收的货币和存款导致，但仍属正常水平。

6、7月一般为传统购汇高峰。交通银行金融研究中心高级研究员刘健指出，结售汇保持弱平衡但仍呈净售汇状态，夏季出境旅游购汇增加及境外上市的中国公司年中集中派发股息等季节性因素都增加当月购汇需求。

至于个人方面，外汇局监测数据显示，今年上半年，个人购汇同比下降4%，而去年同期为增长14%。今年上半年居民个人外汇存款余额下降17亿美元，去年同期为增加129亿美元，显示居民个人购汇和持汇意愿是趋稳的。

数据显示，今年上半年，人民币兑美元汇率双向波动明显增强，累计升值2.4%；2017年上半年，按美元计价，银行结汇同比增长6%，售汇下降4%，结售汇逆差938亿美元，同比下降46%。

2017年上半年，银行对客户远期结汇签约同比增长94%，远期售汇签约下降18%，远期结售汇签约顺差95亿美元，去年同期为逆差370亿美元。其中一季度逆差34亿美元，二季度顺差130亿美元，说明近期人民币贬值预期明显减弱。

中国6月央行口径外汇占款连续第20个月下降，且降幅较上月略有扩大。市场人士指出，虽然贸易顺差持续回升对外占提供支撑，但人民币贬值预期依然存在，季节性购汇等因素均对外占构成负面影响，预计短期尚难恢复正值。

中国商务部此前公布，1-6月实际使用外资4,415.4亿元，同比下降0.1%;上半年全国吸收外资规模基本稳定，结构不断优化，继续呈现向高端产业集聚的态势。而6月非金融对外直接投资（ODI）为136亿美元，达到去年12月以来最高值，环比增长65.5%，实现连续第二个月正增长；同比则下降11.3%，但降幅进一步收窄。1-6月则同比下降45.8%。

**未来跨境资金流动总体趋稳**

王春英指出，未来中国跨境资金流动总体企稳的基础更加坚实。尤其是从近期的一些统计数据和信息来看，进一步增强信心。

“未来我国跨境资金流动仍将保持总体稳定，资本大幅流出风险明显降低。当然，外汇局仍然会高度关注各种因素的影响，继续加强监测分析。”她称。

她提到，国内经济企稳向好的势头更加稳固、更加可持续。今年初的政府工作报告提出，今年经济增长目标是6.5%左右，上半年已经实际增长6.9%，全年实现目标并且持续在合理区间运行没有什么悬念。中国经济结构不断优化，经济增长质量稳步提高。

而国内市场更加开放。近期召开的全国金融工作会议和中央财经领导小组会议，都研究了改善投资和市场环境、扩大对外开放的问题，未来在这方面也会有很多的工作或者政策推出。

随着相关措施的逐步落地，外国来华的直接投资资金流入仍将保持稳定增长。从证券投资看，香港与内地债券市场互联互通的合作，也就是债券通已经正式启动；中国A股纳入明晟新兴市场指数（MSCI）已经明确，这将从资金实际流入和市场信心等方面发挥积极作用，有利于提升人民币资产的吸引力和国际影响力。

她并强调，外汇局对外投资外汇管理政策是一贯的、稳定的。我们将坚持几个“不变”，始终坚持实施“走出去”的战略不变，坚持充分利用“两个市场”和“两种资源”的方针不变，坚持支持合法合规的对外直接投资方向不变，坚持推进贸易投资便利化中注意防范对外投资风险的原则不变。（完）