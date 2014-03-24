英国个股：汇丰拟要求股东准许发售可转换债券

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透伦敦3月24日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 表示，计划要求股东准发售在陷入困境时可转换成股票并提高资本的债券。越来越多的银行可以发售这种证券。
汇丰周一表示，将在5月召开的股东大会上要求股东批准发售在某些情况下可转换成股票的债券，例如资本水平低于特定水准时。
目前越来越多的欧系银行开始发行可转换债券(CoCo)，享受欧盟法规下新资本监管规定的好处。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。