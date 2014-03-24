英国个股：汇丰拟要求股东准许发售可转换债券

路透伦敦3月24日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 表示，计划要求股东准发售在陷入困境时可转换成股票并提高资本的债券。越来越多的银行可以发售这种证券。

汇丰周一表示，将在5月召开的股东大会上要求股东批准发售在某些情况下可转换成股票的债券，例如资本水平低于特定水准时。

目前越来越多的欧系银行开始发行可转换债券(CoCo)，享受欧盟法规下新资本监管规定的好处。(完) (编译 许娜；审校 张涛)