尚福林称中国的银行体系流动性并不短缺

中国银监会主席尚福林表示，总体看银行体系流动性并不短缺，而近日银行间市场流动性紧张的问题已开始缓解，这种情况不会影响中国银行业平稳运行的总体格局。他并表示，地方融资平台贷款是生产性负债不是消费性负债,总体风险是可控的。图为人民币。路透