焦点：行业巨擘本周稍晚公布业绩 美国银行类股可能短暂爆发

图为英国伦敦金融区一景。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透纽约1月13日 - 分析师称，本周稍晚摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)和富国银行(WFC.N)等大型银行将公布季度业绩，届时银行股可能会出现一波短暂的爆发。

在经历了去年12月的低迷和年初下挫之后，总体而言银行股的估值已经变得颇具吸引力。

此外，较大银行还将受惠于利率上升，而且与较小的地区性银行相比，大型银行的能源产业坏账敞口相对较小。

“假如你想在业绩期来临之际遴选出某类可能下跌过度的股票，那么就选金融股，这样你就可能有机会获得惊喜，”Wunderlich Securities驻纽约的首席市场分析师Art Hogan称。

从期权市场行情来看，目前市场预计摩根大通在周四上午公布业绩后股价波动幅度为3.7%，其业绩公布后的波动幅度平均为2.1%。

期权市场显示花旗集团在公布业绩后股价可能会有4%的波动，而以往的平均波动幅度为3.5%。富国银行的波动幅度料为3%，平均幅度为1%。这两家银行周五公布业绩。

标准普尔金融类指数.SPSY去年12月下跌2.4%，本月迄今又累计下跌逾8%。这使得银行类股看上去较标准普尔500.SPX的整体水平要便宜。

金融类股的预期市盈率现为12.9倍，而标准普尔500指数为15.7倍。

较大银行的股票显得更便宜，摩根大通的预期市盈率为9.5倍，花旗集团为8.3倍，富国银行为11.6倍。如果这些银行的业绩让投资者满意，则这样的估值可能为其短线上涨铺平道路。摩根大通和富国银行股价现较52周高点至少低20%。

根据汤森路透数据，金融类股仍预计是本季实现获利增长的四个类股之一，但这种预期迅速减弱。1月1日时，金融类股获利预计增长10.9%，如今的预期则为7.2%，创下年初以来标准普尔各类股中之最大下调幅度。

但这样一个标准可能被银行业者轻松跨越，刺激股价上涨。

投资人的关切重点之一是对能源行业的贷款；随着近期油价跌至2003年以来新低，这一担心帮助打压了金融股。

巴尔的摩KBW的银行业分析师Chris Mutascio表示，“目前可以见到多空因素交织，一方面预料利率走势将有利于业者，另一方面则是油价及大宗商品价格持续下跌。”

“因为能源行业信贷质量不佳而提列的贷款损失准备金，是否能全数或部分抵销升息为营收带来的好处？还是会毫无影响？”

就算银行股在短期内跳升，其涨势能否延续最终将取决于经济的强韧程度是否足以使美联储持续走在升息轨道上。

Mutascio称，“从这一点来说，更多要看基本面及营收成长，利率是否走高、经济是否改善、以及油价是否会对信贷质量造成影响等等。”(完)