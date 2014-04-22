按中国银监会11号文 农村金融机构非标超标3000亿元--中金

路透香港4月22日 -针对媒体报导的中国银监会有关农村中小金融机构非标准化债券资产投资监管有关事项的通知（简称11号文），中金公司最新报告认为，11号文较此前流传的规范银行同业融资的9号文严厉，部分内容超预期。

报告并预计，在11号文规定下，农村中小金融机构非标超标约3,000亿元人民币。如11号文扩展到所有银行，按照总资产4%的限额来算，则上市股份制银行超标2.9万亿，其中兴业(601166.SS)一家即高达约9,000亿；按照同业负债30%的限额来算，上市股份制银行超标1.5万亿，其中兴业约6,000亿。

继对商业银行理财投向非标资产进行整顿后，中国银监会扩张非标治理范围。第一财经日报周一引述银监会近期下发通知称，农村中小金融机构非标资产投资总余额（理财加自有和同业资金投资）不得高于上一年审计报告披露总资产的4%。

中金报告表示，11号文对银行自有和同业资金投资非标设限，且设限对银行有实质性影响；而9号文只针对同业资金投资非标，相关比例限制没有实质性影响。

11号文内容主要包括，农村中小金融机构以理财资金/自有或同业资金投资非标资产的，原则上应满足监管评级在二级（含）以上；以自有或同业资金投资非标资产的，资产规模应在200亿元（含）以上，业务规模不得超过本行同业负债的30%。

11号文主要针对农村中小金融机构，而9号文则将针对所有银行。尽管此前有媒体披露过9号文内容，但该份文件至今仍未出台。中金报告料9号文公布内容会较11号文温和，目前已由央行牵头进入一行三会最后会签程序，将于近期披露。

报告并表示，陆续出台的针对影子银行的监管实质是落实年初的国办107号文，并不代表稳增长的政策发生改变。报告重申继续看多银行股，如果银行股由于11号文下跌较多，建议投资者积极吸纳。（完）

(整理 赵红梅；审校 张喜良)

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