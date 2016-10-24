银监会强调严控房地产金融风险 严禁理财资金违规进入房地产

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月24日 - 中国银监会近日在三季度经济金融形势分析会上强调，要严控房地产金融业务风险，严格执行房地产贷款业务规制要求和调控政策；加强理财资金投资管理，严禁银行理财资金违规进入房地产领域。
银监会网站周六刊登的新闻稿显示，会议指出，要规范各类贷款业务管理，严禁违规发放或挪用信贷资金进入房地产领域，审慎开展与房地产中介和房企相关的业务，并加强房地产信托业务合规经营。
“加强全面风险管理，坚守不发生系统性区域性金融风险底线，”银监会称。
会议还提示，要严防地方政府性债务风险；加强债券投资管理，强化限额管理、强化杠杆管理、强化资本管理；强化流动性风险管理，加强同业、理财和投资等业务管理，合理匹配资产负债的期限结构。
在小微企业方面，要优化贷款流程，适度下放小微企业贷款审贷权，切实放宽小微企业信贷不良容忍度；并要积极服务企业“走出去”，支持基础设施互联互通、国际产能合作和经贸产业合作区建设。
银监会并称，切实推进科创企业投贷联动试点工作，总结推广好的经验做法。更好地发挥债权人委员会作用，有效开展企业金融债务重组。积极推进市场化债转股相关工作，降低企业杠杆率。抓紧制定具体实施方案，先行先试。
中国央行上周五公布贷款投向统计报告称，1-9月房地产贷款增量占各项贷款总增量42.5%；9月末房地产开发贷款余额增速环比回落，个人购房贷款则增长较快，余额同比增幅超过三成。
统计局公布的9月房价数据和10月上半月重点城市房价数据显示，前者同环比涨幅均创下近六年高点，但在国庆密集收紧调控政策后，热点城市房价涨幅回落明显。分析人士多认为，在“因城施策”和“去库存”的大背景下，本轮政策整体基调较温和，意在抑制资产泡沫，预计四季度热点城市量缩价稳，房地产投资仍会保持一定惯性。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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