银监会强调严控房地产金融风险 严禁理财资金违规进入房地产

路透上海10月24日 - 中国银监会近日在三季度经济金融形势分析会上强调，要严控房地产金融业务风险，严格执行房地产贷款业务规制要求和调控政策；加强理财资金投资管理，严禁银行理财资金违规进入房地产领域。

银监会网站周六刊登的新闻稿显示，会议指出，要规范各类贷款业务管理，严禁违规发放或挪用信贷资金进入房地产领域，审慎开展与房地产中介和房企相关的业务，并加强房地产信托业务合规经营。

“加强全面风险管理，坚守不发生系统性区域性金融风险底线，”银监会称。

会议还提示，要严防地方政府性债务风险；加强债券投资管理，强化限额管理、强化杠杆管理、强化资本管理；强化流动性风险管理，加强同业、理财和投资等业务管理，合理匹配资产负债的期限结构。

在小微企业方面，要优化贷款流程，适度下放小微企业贷款审贷权，切实放宽小微企业信贷不良容忍度；并要积极服务企业“走出去”，支持基础设施互联互通、国际产能合作和经贸产业合作区建设。

银监会并称，切实推进科创企业投贷联动试点工作，总结推广好的经验做法。更好地发挥债权人委员会作用，有效开展企业金融债务重组。积极推进市场化债转股相关工作，降低企业杠杆率。抓紧制定具体实施方案，先行先试。

中国央行上周五公布贷款投向统计报告称，1-9月房地产贷款增量占各项贷款总增量42.5%；9月末房地产开发贷款余额增速环比回落，个人购房贷款则增长较快，余额同比增幅超过三成。

统计局公布的9月房价数据和10月上半月重点城市房价数据显示，前者同环比涨幅均创下近六年高点，但在国庆密集收紧调控政策后，热点城市房价涨幅回落明显。分析人士多认为，在“因城施策”和“去库存”的大背景下，本轮政策整体基调较温和，意在抑制资产泡沫，预计四季度热点城市量缩价稳，房地产投资仍会保持一定惯性。（完）

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