中国银监会官员称应择机降低存准率 今年13%的M2目标显然过高

路透北京12月28日 - 中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周三建议称，应择机调低银行存款准备金率，适度对冲由MLF（中期借贷便利）和PSL（抵押补充贷款）投放出去的基础货币，进行合理有效的切换。

中国网援引他在财富管理论坛上的讲话并称，今年13%的M2目标显然已经过高、甚至有些离谱，今年以来宏观调控之所以出现反复，货币信用投放过度、资产泡沫化、通胀重现，应与M2调控目标定的过高有关。

“理由是，中国银行业存款准备金率很高...全世界重要经济体没有哪国有这么高的存准率，我们下调的空间很大，”他说。

其次，调低存准率释放出去的基础货币投放仍主要是收购外汇储备的资金，以美元等外币做储备或基础，对人民币有保值的作用，即所谓货币锚的作用，这对人民币汇率减轻贬值压力有好处；最后，MLF和PSL这些新型政策工具更宜于在存准率降到低位之后使用，而不宜于在此之前大量使用。

“我倾向性认为，近两年中国持续出现的人民币贬值压力，既有美联储进入加息周期、美元升值、美元回流的影响，也有中国基础货币投放渠道、基础即储备发生重大变化、货币信用过度膨胀导致人民币购买力出现下降的原因。”于学军称。

在他看来，近两年中国货币信贷出现巨额膨胀之势，现在人民币面临的贬值压力可能与此不无关系；过去衡量货币信贷投放主要看年度新增贷款或贷款增速，以及货币供应量，但是2015年以来，在“债务置换”和“重点建设基金”两项政策推出之后，情况发生了很大变化。

具体来讲，“债务置换”是将地方政府原有的贷款负债置换为债券负债，两年合计约为8.2万亿元人民币，再加上新增债券发行，数额自然更大；“重点建设基金”名为股权基金投放，实际上也是一种地方性债务，即“名股实债”，两年合计应在1.8万亿元以上。银行的这两项直接投放，都未反映在银行资产负债表的贷款科目中，若统计进来，实际上至少应多增加10万亿元以上。

这些情况，从银行资产负债表的结构变化中也可反映出来，即：在银行信贷增速保持较高增长的同时，银行投资类项目却急剧增加，2015年新增14.1万亿元，是2014年新增额5.2万亿元的2.7倍；今年前11个月增加12.8万亿元， 增长34.3%，大大超过同期银行新增贷款的增长速度，从而使银行的资产结构发生很大变化，其中贷款所占比重明显下降，至11月末已低于一半，已降为49.4%。

而更重要的是，在银行资产负债表急剧扩张的同时，国内基础货币投放也出现了明显变化，央行大量使用新的货币政策工具，特别是通过MLF和PSL投放了大量基础货币，这些基础货币经过银行体系产生了巨大的乘数效应，这使基础货币投放的渠道、基础、形式等均发生重大变化，也使人民币的含义、属性等发生重大改变。

“由于货币信用的过度膨胀，既然老百姓明显感到手里的钱不值钱了，怎么能说对人民币汇率不形成影响呢？”于学军称。

**今年13%的M2增速目标显然已经过高**

于学军认为，广义货币供应量M2或已不能成为中国制定宏观政策并进行宏观调控的重要货币指标。

首先是目标值肯定有问题。过去在制定M2增长目标时，最重要的因素是经济增长率和物价指数，甚至比两者之和还要高几个百分点，但每年这么制定政策并执行的结果，就使M2快速扩大，至2015年末达到139万多亿元，是同年GDP的2.06倍，即首次超过200%，M2是GDP的两倍多。

“现在的问题是：M2是GDP的两倍多了，基数庞大，令人惊讶，在这种情况下还要制定预期增长目标达13%，那么显然已经过高，甚至有点离谱。”他说，“现在我们不得不说，今年以来宏观调控之所以出现反复，货币信用投放过度、资产泡沫化、通胀重现，应与M2这个调控目标定的过高有关。”

其次是，M2这个指标随着金融市场和经济生活出现的新情况、新变化，货币当局需要不断地进行一些修订，所以今天的M2构成已进行过多次扩充，这使M2基数不断扩大。

“在扩大的基础上又制定过高的增长速度，那么久而久之，总有一天会将问题反映或暴露出来。再简单讲一句：实际上这个指数已水漫金山了，拿其测量水位就会引起误会。”于学军称。

截至今年11月末，中国广义货币(M2)余额153.04万亿元,同比增长11.4%，显然已经无法完成年初设定的13%的M2增速目标.

于学军认为，当前及未来一段时间，中国货币管理将面临两个难题，第一个是“替换”问题，2014年之前由于外汇储备不断大量增加，基础货币投放主要以收购外汇的形式进行，这样人民币投放的基础或储备，实为美元等外币。然而，从2014年开始中国外汇储备持续减少，这使中国以外汇储备为主的基础货币投放，从过去的不断增加改变为不断减少，对中国的货币供应及其管理就带来深刻的长远影响。

第二个是“处置”问题，一方面中国经济仍将面临一定的下行压力，另一方面这两年货币信贷又形成过度膨胀的局面；如何在顾及或满足经济增长的条件下，使货币信贷得以平稳有效控制，是个很大的难题。

本月闭幕的中央经济工作会议提出，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定。（完）