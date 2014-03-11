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中国财经 | 2014年 3月 11日 星期二 11:02 BJT

尚福林：银行业总体风险可控

路透北京3月11日 -中国银监会主席尚福林周二表示，中国银行业总体风险可控，不良资产的拨备和资本金充足，对个体风险有应对措施。

他在两会期间的新闻发布会上称，中国经济高速发展银行业积累了一些风险，但总体风险可控。同时银行会削减对产能过剩行业，如钢铁行业的贷款。（完）

(发稿 谢衡\李文科；撰写 沈燕; 审校 杨淑祯)

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