尚福林：银行业总体风险可控

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京3月11日 -中国银监会主席尚福林周二表示，中国银行业总体风险可控，不良资产的拨备和资本金充足，对个体风险有应对措施。
他在两会期间的新闻发布会上称，中国经济高速发展银行业积累了一些风险，但总体风险可控。同时银行会削减对产能过剩行业，如钢铁行业的贷款。（完）
(发稿 谢衡\李文科；撰写 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。