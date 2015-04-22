巴塞尔银行监管委员会取消部分资本规定裁量权

路透伦敦4月21日 - 全球金融监管机构已经放弃银行资本规定中的连串个别国家“豁免条款”，以协助恢复外界对于银行业者公布指标比率的信心。

监管机构已经发现，在类似的贷款组合下，银行业者持有的资本缓冲差距甚大，这损及投资人对于资本比率的信心，也打击整体产业的估值。

由近30个国家银行监管机构组成的巴塞尔银行监管委员会周二公告六种资本规定范例，这些范例中各国监管机构对于是否适用相关规定不再拥有裁量权。

委员会周二在一份声明中指出，“裁量权让各国可以在采行巴塞尔规定时，同时反映本地金融制度的差异。”

“但各国使用自由裁量权，也会减损各辖区之间的可比性，并增加风险加权资产的可变性。”

各国的自由裁量权包括对已过期贷款及零售曝险给予更多的时间或更宽松的处理方式。

委员会并表示，关于银行如何使用内部模型来量化股票曝险的裁量权将于明年到期。

“委员会将持续监控各国的裁量权，并考虑进一步从框架中移除，”该声明稿表示。

豁免条款是在所谓的巴塞尔II全球银行资本要求协定中引进的，而最新的巴塞尔协定III对其仍予保留。

相关调整可能会给中国、巴西、墨西哥等新兴市场银行带来较大影响，因为这些银行的裁量权使用更为普遍。

解决风险权重差别的问题是巴塞尔委员会的首要任务。该委员会还在考虑设置资本下限；即无论银行模型显示所需资本金是多少，其资本水平都不得低于这个下限。

英国、瑞士和美国等国的监管部门更加注重要求银行遵守杠杆率要求，即银行资本与非风险加权资产总额的比率，从而让银行更难压低必要的资本水平。

只有最大型的银行按照自己的模型计算资本水平，大部分银行采用Basel设置的所谓标准化的统一规则。

巴塞尔还建议，要求大型银行将持有资本的规模，与标准方法要求规模更紧密的联系起来。(完)

(编译 张明钧/戴素萍/王丽鑫；审校 孙茉莉/王颖)

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