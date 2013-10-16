（修正）银行业者的危机：压力大 健康差

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路透伦敦10月16日(记者 Belinda Goldsmith) - 周三公布的一项国际研究显示，担心裁员以及银行家在金融危机后所遭受的指责使得所有银行业从业者付出健康代价。之前，金融界不断传出因过劳所引发的健康问题和猝死等。

此项由工会联合会统一全球联盟（UNI Global Union）进行的研究发现，在26个国家的银行业和保险业工会组织中，逾80%的工会称，过去两年其成员面临的一大问题是健康不断恶化，其中很多人在一种“恐惧的环境”下工作。该联盟总部位于瑞士。

此次受访对象包括16个欧洲国家的工会组织、四个亚洲国家、三个非洲国家和三个拉美国家的工会组织。逾半数受访工会组织称，很多成员抱怨在对抗金融危机之际，他们的个人生活也处于极大的压力之下。

该报告名为《银行业：人的危机》（Banking: The HumanCrisis），报告作者Lynn Mackenzie说，银行家们常常因全球金融危机而备受指责，但这种指责也影响到银行业的底层工作者。

Mackenzie说：“银行职员不得不面对愤怒的客户，有时天天都会遇上这种客户。这些客户的生活崩溃了，他们将之归罪给银行。”

“除此之外，银行经理还会向职员施压，要求其完成不现实的销售和业绩目标。这可能是影响银行职员健康问题的一个重要因素。”

报告发布的前一天，英国银行家、巴克莱银行合规部门负责人赫克托?桑特(Hector Sants)因压力过大，被迫休病假至年底。

更早之前，2011年年底，劳埃德银行(LLOY.L)首席执行官Antonio Horta-Osorio也因身体状况不佳休息了两个月。

今年夏天，苏黎世保险ZURN.VX首席财务官Pierre Wauthier自杀以及美银美林(BAC.N)实习生Moritz Erhardt在伦敦寓所猝死，均引发外界对金融从业者所面临巨大压力的广泛关注。

报告还发现，在26个被调查国家中，自2011年中以来，金融业有19.3万个职位被削减，而随着重组的进行，裁员还将继续。

Mackenzie对路透表示：“削减成本以及销售产品的压力在很多银行营造了一种恐惧的环境，员工由于太过担心被裁而不愿说出或承认自己面临精神问题，因为担心这会影响到其职位。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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