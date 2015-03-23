亚洲债券衍生品市场一派萧条 银行资本监管或反而加大风险

路透香港3月23日 - 亚太一些企业出现债务危机和交易巨亏，曝露出该地区公司债市场中存在问题--暗示监管机构强化全球金融体系安全的努力可能产生事与愿违的效果。

虽然亚洲一级债券市场得益于超低利率而创下发行纪录，但全球银行业者却正在从二级市场以及信用衍生品市场中撤出，以应对更严厉的监管资本要求。

因此，市场流动性降低，基金经理人也失去了债券安全网的庇护，在市场遭受冲击时处境将特别艰难。

以信用违约互换(CDS)为形式的安全网允许债券持有人购买相当于保险的东西：互换合约的卖方通常为银行，若借款人发生债务违约，银行将会赔偿投资者。

亚洲CDS市场的弱势十分明显，数以千计在国际市场上发债的亚洲企业中，只有不到80家能为投资者提供全面违约保护的信用衍生品合约。

一度繁荣的全球CDS市场带有金融危机之前的影子。根据德意志银行调查，2014年底时全球CDS合约总市值不到1万亿美元，而2008年达到逾50万亿美元的峰值。

中国地产商佳兆业(1638.HK)事件显示出投资者持有无保险公司债的风险：深圳地方政府去年叫停佳兆业部分在售楼盘后，公司陷入危机，目前试图重组480亿元人民币(76亿美元)债务。

上周提交给债权人的债务重组计划中称，佳兆业债券持有人或将遭受高达50%的资本损失或减记，尽管不会像一些人担心的那样完全违约。

“谁也没料到佳兆业事件发生，这让全球投资者对投资中国信贷心存担忧，因为对冲意外事件风险的选择太少，”三菱UFJ证券驻香港亚洲信贷研究主管Oscar Chow称。佳兆业的债券没有相应CDS产品。

美银美林本周公布的基金经理调查显示，中国债券违约现被视为国际市场第二大尾部风险，五分之一的投资者将其列为最严重的风险。

“如果你是一只投资中国信贷的对冲基金，你可以设法在离岸市场或采用其它工具对冲信贷市场风险，但这些渠道受到限制，因为CDS市场已经变得相当浅碟，”Chow称。

随着瑞银UBSG.VX和巴克莱(BARC.L)等银行近年来淡出亚洲公司债市场，加之德意志银行(DBKGn.DE)等其它银行削减相关业务，其他银行在信用衍生品市场做市的能力受到严重打击。

“虽然引入这些(银行资本)监管规定旨在使公司债市场变得更加安全，但这些因素削弱了亚洲CDS市场的流动性，”国际互换与衍生品协会(ISDA)亚太区主管Keith Noyes称。

由于缺乏具有流动性的CDS合约，债市投资者只能无奈地坐视部分债券价格剧烈波动。

比如说，佳兆业2015年6月到期的债券价格自去年12月以来剧烈波动，在流动性通常欠佳的二级市场其价格在介于面值的20%-90%区间内剧烈波动。

虽然诸如印度ICICI银行(ICBK.BO)、韩国通信、来宝集团(NOBG.SI)和KDB等企业已经逐渐在一级债券市场打开知名度，但他们的CDS成交量却已大幅下滑。

“倘若你是一个只做多的投资者，主要的对冲办法是持有多种不同债券，密切关注消息面，并祈祷事情朝对你有利的方向发展，”香港一位宏观对冲基金的基金经理称。

美国一级交易商企业债库存图表：link.reuters.com/tak22v (完)

(编译 郑茵/王丽鑫/许娜；审校 李婷仪/王兴亚)

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