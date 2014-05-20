银行业者对面向中国民营企业的贷款愈发谨慎

路透5月16日 - 亚洲银行业者对于向中国民营企业贷款愈发谨慎，因中国企业离岸融资所出现的问题引发了市场对于违约率上升的担忧。

两家民营企业蜡笔小新食品和中国旭光高新材料正在与债权银行进行协商，3月时两家公司的股票在香港股市被停牌。

两家银行遭遇的问题，造成银行对于放贷更加谨慎，其他贷款的联贷过程也更长。

一家台湾银行的贷款专员说：“另外两项离岸贷款目前进展也不是太好，可能是因为旭光高新材料的问题爆发后市场对于民营企业的担忧加大。”

尽管迄今尚未有离岸违约，但在中国本土债券近期出现违约事件后，银行界人士开始担心。中国经济呈现放缓迹象之际，上述违约事件的发生，凸显了信用违约风险。

3月首次发生债权违约之后，中国总理李克强警告，中国经济面临“严峻的挑战”，并表示进一步的违约将“难以避免”，暗示政府对于企业倒闭的容忍度增强。

中国私营企业2013年涌向香港寻求更低廉的境外贷款，此前政府监管规定令获取境内美元贷款成本偏高。

2014年面向中国民营企业的境外银团贷款明显放缓。根据LPC的数据显示，今年迄今交易额降至21亿美元，上年同期为129亿美元。

消息人士称，香港金融管理局已经采取措施抑制向中国放贷，并在审查所有针对中国公司的贷款案。

罗兵咸永道会计师事务辞去蜡笔小新休闲食品集团的审计职务。蜡笔小新为中国第二大果冻产品制造商，曾在5月13日就现有7,500万美元贷款进行可能的修正与银行举行了电话会议。

蜡笔小新股价在3月24日停牌，此前该公司决定延期公布年度业绩，不得不向银行寻求豁免，以避免违反贷款协议。

中国旭光高新材料在5月2日请求银行同意其延迟对8,500万美元一年期无担保境外贷款还款。该公司正与SIC和中信资本协商修订两笔总计1.2亿美元可转债的到期日及其他事项。这两笔贷款的原定到期日为5月12日。

中国旭光高新材料集团至多1.2亿美元的再融资贷款被搁置，因3月25日该公司的股票暂停交易。该公司在3月28日提交给交易所的文件中称，需要更多时间最终确定2013年的审计报表。

台资银行在亚太地区银团贷款市场的表现最为活跃，此前一直是中国民营企业的有力支持者。2013年中国民企在香港共贷款267亿美元，占香港市场的三分之一。

不过近来中国旭光高新材料集团以及蜡笔小新休闲食品集团的贷款经历，使台资银行在给中国民企放贷时变得更加小心。有些银团贷款难以进行，需要更长时间才能完成。

“他们(台资银行)拉长信贷审核程序，对企业提出的问题比以往更多， ”一家安排行的银团贷款人士表示。

**提高利率**

消息人士称，安排蜡笔小新集团现有7,500万美元贷款的德意志银行告诉其他银行，该公司正提议拉高未偿还债务的利率。

蜡笔小新集团还提议，在5月16日之前偿还欠款的15%，总计1,125万美元。剩余欠款按原计划偿还。

消息人士称，在周二的电话会议上，数家银行要求蜡笔小新的董事长和财务总监重新安排偿还计划。该贷款为期三年，有一年半的宽限期，本应从去年8月开始分四次不等额偿还，每半年偿还一次。贷款在2016年2月到期。

银行业者亦建议蜡笔小新休闲食品集团把50%的本金放入一个偿债储备账户(DSRA)。但蜡笔小新任命HLB国卫会计师事务所为新的审计机构，违反了贷款合同条款。该条款要求蜡笔小新的审计者必须是四大会计师事务所之一。

据4月28日的股票文件，蜡笔小新需在5月16日向DRSA支付首笔1,125万美元。之前蜡笔小新向同意豁免的银行支付了50个基点的豁免费，这些银行给予与其股票停牌和年度业绩延迟发布相关的契约豁免。

PwC在5月12日表示，不同意蜡笔小新关于提供额外保证的要求，以及完成蜡笔小新2013年合并财务报表审计所需的其它程序，亦不同意预期的时间安排和所建议的费用。

自2003年以来，蜡笔小新的财务报表一直由PwC审计。

银行家表示，蜡笔小新董事长已安排本周在香港与各银行会面，并已邀请他们实地考察。

蜡笔小新在4月30日提交给证交所的文件中表示，预计在6月末左右公布2013年度财报，较原预期4月末的公布时间延后。

蜡笔小新的股票自3月24日以来一直停牌。而根据一笔现有的7,500万美元贷款的契约，该公司股票连续停牌时间不能超过15天。

蜡笔小新2013年2月首次进入境外贷款市场筹资，借入三年期7,500万美元分期偿还贷款，由德意志银行、中华开发工业银行、中信银行国际及台新银行安排。

(编译 王洋/王翔琼/李春喜/张涛；审校 张明钧/屈桂娟)

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