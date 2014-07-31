美国个股：美银被罚款12.7亿美元，因旗下公司曾出售有缺陷贷款

路透纽约7月30日 - 美国曼哈顿地区法官Jed Rakoff周三判令美国第二大银行--美国银行支付12.7亿美元罚款，因其收购的Countrywide Financial通过欺诈方法出售劣质抵押贷款。

一个陪审团在去年10月已认定，美银应为Countrywide向政府控制的抵押贷款机构房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)出售有缺陷贷款负责。

前Countrywide中层管理人士Rebecca Mairone也被认定应负法律责任，而且是唯一被起诉的个人。Rakoff对她判处100万美元的罚款，称因为她在欺诈中起到了“主导作用”，且一些证词“不真实”。

尽管该行被判处的罚金低于美国司法部要求的21亿美元，但这标志着美国银行因2008年7月收购Countrywide后再次遭遇法律打击。这场并购令美银损失惨重，已经遭遇数以百亿美元计的诉讼、贷款回购和减记损失。

美银还为政府对抵押贷款证券业务的另一项调查进行过商谈，其中包括Countrywide和美林部门的证券。和解这项调查的花费可能达到数十亿美元。

美银称上述处罚不合理，发言人Lawrence Grayson称12.7亿美元的罚款“和Countrywide仅持续了几个月的项目毫无关系”。他表示可能上诉。

美国律师Preet Bharara称，这是首次根据金融机构改革、恢复和执行法案(Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act，FIRREA)，针对导致2008年金融危机的抵押贷款诈骗行为，对银行和高管实施民事惩罚。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)