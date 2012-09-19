美国银行网站响应迟缓 疑遭反伊斯兰影片抗议者攻击

德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透9月18日电（记者 Rick Rothacker/Jim Finkle）---美国银行(BAC.N)网站周二出现间歇性问题，此前网上曾有威胁言论称，一个组织准备对该行以及其他美国目标实施网络攻击，以抗议亵渎伊斯兰教先知的电影。
一个自称代表“哈桑旅网络战士”（cyber fighters of Izz ad-din Al qassam）的人表示，将对美国银行和纽约证券交易所实施攻击，且这仅是攻击的“第一步”。
“攻击将持续到那部肮脏的电影被清除。请注意，攻击可能是各种形式的，”pastebin.com网站上发表的声明称。无法确认何人发布了这则声明。
美国银行表示，其网站仍能使用，不过部分客户可能偶尔会遇到网站响应延迟。“我们正努力确保网站能够完全正常使用，”该行发言人Mark Pipitone称。
当被问及该行网站是否遭到“拒绝服务”攻击时，Pipitone表示：“我们一直在采取预防性措施，确保系统的安全。”
纽约证券交易所拒绝予以置评。
路透采访的纽约、佐治亚、俄亥俄和密歇根州的美国银行客户称，他们无法访问美国银行网站。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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