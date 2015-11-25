中美贸易：美国法官认定中行藐视法庭，因拒交出售假冒奢侈品公司信息

路透11月24日 - 一名美国法官周二认定中国银行 藐视法庭，因为拒不交出被指控出售假冒奢侈品的中国公司的账户信息。

美国曼哈顿地区法官Richard Sullivan认定，中国银行 必须支付罚款，因为拒不交出客户记录。这是中美之间在金融透明度和国家主权问题上的最新一起摩擦。

Sullivan说，他可能在下周一之前确定罚款的数额。

美方要求的公司信息涉及2010年被奢侈品巨头开云集团 旗下子公司起诉的中资企业，参与起诉的开云子公司包括古驰集团(Gucci Group)、Bottega Veneta和Yves Saint Laurent。

中国银行本身并不是该起诉讼案的被告。

这些公司要求传讯中国银行，以获得被指控的假冒商品出售商的账户。但中国银行称，如果提交记录，将违反中国的隐私法。中行还称，纽约法院没有司法管辖权。

中国银行的律师Laura Hall在周二的聆讯中说，中行别无选择，只有拒绝交出信息，并被认定藐视法庭，这样将有权在美国第二巡回上诉法院提起上诉。(完)