中美贸易：美国法官认定中行藐视法庭，因拒交出售假冒奢侈品公司信息

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透11月24日 - 一名美国法官周二认定中国银行 藐视法庭，因为拒不交出被指控出售假冒奢侈品的中国公司的账户信息。
美国曼哈顿地区法官Richard Sullivan认定，中国银行 必须支付罚款，因为拒不交出客户记录。这是中美之间在金融透明度和国家主权问题上的最新一起摩擦。
Sullivan说，他可能在下周一之前确定罚款的数额。
美方要求的公司信息涉及2010年被奢侈品巨头开云集团 旗下子公司起诉的中资企业，参与起诉的开云子公司包括古驰集团(Gucci Group)、Bottega Veneta和Yves Saint Laurent。
中国银行本身并不是该起诉讼案的被告。
这些公司要求传讯中国银行，以获得被指控的假冒商品出售商的账户。但中国银行称，如果提交记录，将违反中国的隐私法。中行还称，纽约法院没有司法管辖权。
中国银行的律师Laura Hall在周二的聆讯中说，中行别无选择，只有拒绝交出信息，并被认定藐视法庭，这样将有权在美国第二巡回上诉法院提起上诉。(完)
(编译 李春喜 审校 屈桂娟)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。