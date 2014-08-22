银行业呼吁延后实施衍生品新规定 称业界或将准备不及

路透香港8月21日 - 知情人士说，国际银行业已要求监管当局延后实施衍生品新规定；这些规定可能导致全球金融业增加8,000亿美元业务成本。

这位人士说，国际互换与衍生品协会(ISDA)已致函巴塞尔银行监管委员会(BCBS)和国际证监会组织(IOSCO)，要求延后实行旨在提升衍生品交易安全的规定。

“他们主要的论点在于市场来不及在2015年12月符合法规要求，建议推迟实施的时间，”一位知悉信函内容的银行人士对路透说。

但若延后实施，将是20国集团(G20)危机后的改革议案再次受挫，这已经比当初预定的时程落后许多。

这份信函是银行业希望延后实施该项规定最新采取的行动，业界担心银行业务模式将因这些新规定而大幅改变。

ISDA希望这些国际规定能够延后两年；这些规定将要求银行为债券及股票等店头交易取得担保。

熟知此事的人士表示，银行业者要求争取更多时间，以进行必要的营业及法务上的重大调整，并协助金融体系对可能伴随新规定而出现的资产流失，进行更加平顺的调整。

多个监管机构正就全球店头衍生品市场进行改革，此前雷曼兄弟等银行业者在这些私下协商的巨额交易中吸纳大量风险。

监管者目标是让店头衍生品交易更为安全，做法是尽可能地让这些交易通过结算中心；在交易对象违约的情况下，结算中心负责保证履行款项支付。

然而ISDA估算，全球600万亿美元的店头衍生品市场中，约有127万亿美元的衍生品过于复杂，因而难以集中结算。

BCBS-IOSCO在2013年提出的新指导原则旨在让这些无法结算的店头衍生品交易更为安全，因而要求银行业者取得交易对手的担保品，做为交易违约时的保障。这个程序也就是所谓的双边保证(bilateral margining)。

设下这类保证制度将大举提高店头衍生品交易的成本，这将导致原可用于他处以筹措资金或产生利息收益的流动资产被绑住。

ISDA于2012年发布的研究显示，在最佳的状况下，在全球范围实施双边保证将会抽走8,000亿美元的流动资产。

银行业者表示，这些规定将要求他们与客户签署新的法律协议，并重新修正风险模型。他们并称，在部分国家恐得重新立法，以配合新的资产保管协议。

顾问机构Catalyst的Michael Steinbeck Reeves表示，“这会面临相当重大的经济及技术上的挑战。”

银行业者也担心全球监管机构在执行这些规定上步调不一，而这可能导致监管套利。

ISDA的信函同时也要求监管机构逐步实施所谓的变动保证金(variation margin)规定，这是一种逐日提列的双边保证金，以涵盖衍生品部位的帐面损益。

ISDA拒绝对信函内容置评；IOSCO拒绝置评；BCBS并未立即回覆置评要求。

这些消息人士拒绝具名，因为他们没有对媒体发言的权限。(完)

(编译 李婷仪/张明钧; 审校 龚芳)

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