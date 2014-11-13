中国财政部地方债研究报告建议允许地方政府宣告破产

21世纪经济报道周四报导称，一项由中国财政部开展的地方债课题研究报告建议，研究制定《地方政府破产法》，从法律上明确地方政府应承担的债务风险责任，在地方政府资不抵债时，允许地方政府宣告破产，并规定债务重组及债务清偿程序，确定上级及中央政府在其中的责任。图为2014年5月8日资料图片，显示中国一处建筑工地。路透