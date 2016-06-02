建议启动破产法修改 设立金融机构破产专章--专家

路透上海6月2日 - 中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任李曙光周四撰文称，建议从五个方面入手启动破产法修改工作，完善市场化退出机制，其中包括设立“金融机构破产”专章，规定金融机构破产各方面的特殊问题。

他在中国证券报的刊文称，在《企业破产法》实施满九年之际，在全面深化改革、加强供给侧结构性改革的今日，启动破产法修改工作、完善市场化退出机制已成为迫切需要。

文章称，破产法应设立“金融机构破产”专章，明确相关条例上位法源。应当明确金融机构的范围与界定，除了由银监会、证监会、保监会三家金融监管部门监管的机构外，还应涵盖货币、外汇、证券、债券、期货、保险、信托市场，甚至金融信用市场等市场中的金融机构以及新兴的、综合性的金融控股公司等金融机构，以及境外金融机构在中国设立的金融主体。

在建立金融投资者保护基金方面，按照现有的监管框架，金融机构破产一般应该准备建立三大保护基金，即存款保险基金、证券投资者保护基金与投保者保护基金。目前已有证券投资者保护基金和存款保险基金，投保者保护基金也应尽快建立。可在今后条件成熟时，将三大保护基金予以合并，形成统一的金融投资者保护基金。

金融机构破产重整方面，建议在重整期间不应由债务人自行管理财产，而应由政府采用接管、托管或指定专门的管理人的形式来进行。金融机构重整方案制定的时限应比一般公司破产要长，建议允许其重整方案的提出时间可以为360天，金融机构债权人类别组应不同于破产法中一般的债权人类别组，总体上应将个人债权与金融债权分开，考虑存贷人、证券投资者、期货投资者、保险购买人等不同债权与股权的特点，并适当考虑金融机构雇员债权的保护问题。此外，要明确金融机构重整计划通过后的执行监督问题。

关于金融机构财产的变现方面，建议对金融机构的无形资产进行评估，而不仅仅是评估有形资产。金融资产的变现，其特许权与金融牌照的处理应与破产金融机构员工的安置结合起来，并应写入变价方案之中。金融机构的资产变现应公开进行，并以招标拍卖等竞争机制为原则。

金融机构破产财产分配方面，个人债权人应当具有优先权。最近出台的《存款保险条例》规定了个人存款的最高限额，超出限额的部分从破产银行的清算财产中受偿。对于其他类的最高限额，也应当参考本国的经济发展阶段、投资者的投资水平、社会的承受能力等因素确定。

此外，文章还建议，应扩大破产法使用范围，建立个人破产制度；建议构建专门的破产法庭，取消法院指定管理人的权力，改由债权人会议任免，由人民法院认可。建议设立破产管理局，由其作为国务院直属的一个政府部门来负责推动破产法的实施，管理破产方面的行政事务；在《破产法》“重整”一章中增加重整前程序即庭外重组和预重整的相关规则，允许债务人以自愿重组为目的进行庭外谈判。（完）