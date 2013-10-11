银行理财资管业务试点将改变现有市场格局--报告

路透北京10月11日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的报告指出，银行获批理财资产管理业务将削弱现有的通道业务，并将改变现有整个资产管理市场的格局。

近期，银监会在推动银行理财产品转型上出台实质性举措。9月末银监会已批准国内11家商业银行开展理财资产管理业务试点，同时还将进行债权直接融资工具的试点，各家银行的试点额度在5-10亿元之间。

报告称，银监会的这一举措无疑是对今年7月初国务院发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（以下简称《国十条》）的进一步深化与落实。

《国十条》提出“盘活存量资金，用好增量资金”后，银监会随即提出了十个方面的措施与之对应，其中明确提到“引导银行理财产品对接实体经济，让银行理财成为债券融资、直接融资的重要工具。”这次银监会推出的债权直接融资工具以及资产管理业务的试点有望让政策的“靴子”尽快落地。

从对理财产品的影响来看，债权直接融资工具的运用将直接冲击现有的以预期收益率为主的理财产品发行形式。目前大部分投向非标准债权类理财产品通过信托、券商等“通道”进行投资，信托和券商不会承担起主动管理的职能，风险仍然留存在银行端。由于采取了预期收益率的形式发行，无论是宏观环境的变化还是融资企业经营情况的变化都无法反映到理财产品的价格中，这无疑使得银行面临刚性兑付的巨大风险。

在运用债权直接融资工具的情况下，银行可以像保险债权投资计划的受托人一样，通过资产管理计划发行债权融资“受益凭证”，向理财产品的投资者募集资金，然后投向融资企业。这种“受益凭证”一方面按照份额发行，另一方面可以通过二级市场进行交易，使得无论是宏观环境还是企业经营情况的变化都可以通过“受益凭证”的“价格”反映出来。银行由此将彻底摆脱刚性兑付的风险，并由此回归代客理财的本质。而投资者在拥有自由的申购、赎回权的情况下，将最终回归理财产品的风险承担者的角色。

债权直接融资工具以及未来还将出现的更多创新工具，都是银行理财转向资产管理业务的手段，这一方面是经济结构调整和转型的客观要求，也是利率市场化未来将引致的必然结果。从长期来看，银行理财产品最终要朝向资产管理业务转变，这就要求理财业务和其他资产管理业务一样，需要比拼的是银行对市场判断的能力、投研的能力、资产配置和交易的能力，以及最终为客户创造收益的能力。

银行理财产品将回归代客理财本源，银行在做到“卖者有责”的同时，投资者也要做到“买者自负”，即在代客理财的大前提下，银行在风险可控的条件下为投资者谋求最大的收益，投资者则需要自己承担产品风险。

考虑到债权直接融资工具以及银行开展资产管理计划将面临二级市场交易、理财产品法律主体地位等各种挑战，因此此次试点最终能够成型的产品及其运作形式仍然是未知数。但无论如何，这仍然是监管层推动理财产品转型的具有重大意义的举措，将提升商业银行自主管理能力，同时令理财产品“去通道化”步伐向前迈进一大步。

另外可以预见，非银行机构通道业务的削弱必将改变现有整个资产管理市场格局，商业银行资产管理业务的市场竞争力有望进一步增强。（完）

(整理 张胜男; 审校 毕晓雯)

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