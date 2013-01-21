版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 09:09 BJT

标题新闻: 调查显示伦敦22%的银行业人士预计2012年拿不到奖金,这一比例是上年的两倍

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐