英多数金融从业者期望仍有奖金可拿

路透伦敦10月16日电---周二发布的一项调查显示，伦敦金融服务业有逾八成从业者预计今年能得到奖金，近半认为奖金可能高於去年。

金融人才招聘机构eFinancialCareers称，有40%的受访者对绩效薪酬的信心较去年下降，过半受访者认为未来三年金融业奖金将下降。

而那些预计奖金上升的受访者中，有39%的人称主要是由於个人绩效，19%称由於公司业绩，还有13%的人则归因于雇主变化。

eFinancialCareers全球董事总经理倍奈特（James Bennett）说：“薪资与绩效挂钩，仍深植于伦敦金融业的企业文化中。如果员工表现好，他们还是会寄望於奖金上升。”

而那些预计金融业整体奖金下降的受访者，则主要将此归因于市场环境严峻，以及舆论和政治压力。

18%的受访者预计今年没奖金可拿，该比例明显高於去年的11%和2010年的7%。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。