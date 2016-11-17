全球大型投行今年前九个月商品相关营收下降22%--行业报告

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月17日 - 金融行业分析公司Coalition的报告称，今年前九个月全球最大的12家投行商品相关营收下降22%。
周四公布的这份报告显示，今年1到9月，商品交易、衍生品销售以及相关活动的营收降至31亿美元，上年同期为40亿美元。
Coalition报告凸显油价下跌、交易低迷以及“即便预期2016年下半年客户交易活动更为活跃，为投资者提供的产品仍在下降”。
Coalition跟踪的这12家投行是：美银美林(BARC.L)、巴克莱(Barclays) (BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗(C.N)、瑞士信贷(CSGN.S)、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、摩根史丹利(MS.N)、法国兴业银行(SOGN.PA)和瑞银集团(UBSG.S)。(完)
(翻译 张荻； 审校 王丽鑫)
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