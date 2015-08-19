美国金融：摩根大通、高盛和摩根士丹利准备组建数据公司--WSJ

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月19日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，摩根大通 、高盛 和摩根士丹利 正在着手组建一家公司，对用于确定定价和交易成本的大量数据进行汇集整理。
报导援引消息人士称，这个项目目前被称作“SPReD”，意即“证券产品参考数据(Securities Product Reference Data)”，可能在未来六个月至12个月推出。
消息人士称，参与组建的各银行都将向该数据公司投入“七位数”的资金。
有些银行未立即回应路透的置评请求，有些银行尚未联系上。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。