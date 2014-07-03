四大行6月存款大增2.2万亿 贷款新增约2900亿元--报载

路透北京7月3日 - 上海证券报周四报导称，工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)、中国银行(601988.SS)和农业银行(601288.SS)四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿元人民币，同期贷款新增约2,900亿元。

路透对比数据显示，四大行今年6月上述贷款新增量，高于5月2,728亿元的水平，但不及3月的3,541亿元。(欲浏览中国主要金融数据一览表请点选

报导并引述分析人士指出，四大行存贷款多增与额度、贷存比等监管约束放松有关，存款增长明显快于贷款增长，则一方面反映了财政拨款力度的加大，另一方面也显示同业监管实质性放松。

报导同时提到，目前市场对6月全行业新增贷款预计较为乐观。上述分析人士预计6月M2（广义货币供应量）增长将上升到13.8%左右，全行业6月信贷增长9,500亿，存款增长3万亿，存款和M2增长都将超出市场预期。

第一财经日报同日亦报导称，6月份，工、农、中、建四家银行的单月信贷增长分别为894亿元、647亿元、188亿元、1,169亿元，建行信贷扩张较为明显。

此外，6月30日当天四大行存款共增长1.13万亿元，对比6月全月存款增长2.16万亿元，显示月末冲时点的现象依然严重。（完）

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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