全球金融: 新措施将揭开银行资本比率面纱,或有助投资者判断风险

* 新措施将提高资本比率透明度

* 2012年报表将显现初步影响

* 评估发现银行资本核算有很大差异

* 资本比率的不明朗限制投资者对银行股投资意愿

路透伦敦2月3日 - 藉着淡化风险业务,好让财务报表看来比较健康的银行,可能很快就不能再这么做了.这项改变将有助于养老基金、储户以及企业决定该投资于哪家金融机构.

鉴于监管层和投资者的压力,全球最大的几家银行很快将实施一项划时代的举措,就银行如何计算需要多少亏损拨备,披露更多细节.

这是为了重塑投资者对于资本比率的信心.资本比率是评估银行财务体质的全球标准,对于银行的风险监别格外敏感,因为能评估银行风险加权资产的占比.

"我们认为银行的信息披露将会得到改善,对于信息披露不够的银行,我们预计机构投资者将会诘问管理层未披露的原因,"汇丰银行 首席审计官Russell Picot称.他亦身任银行业新规制定小组的联席主席.

上述措施提案由全球金融规则制定者金融稳定委员会(FSB)提出.

巴塞尔银行监管委员会上周公布的研究充分显示措施的必要性.研究显示,最大胆银行计算的风险权重仅为最保守同业的八分之一,这样一来其资本实力就显得更强劲.

德意志银行 周四饱受抨击.它告诉投资者虽然亏损25亿欧元,但第四季资本比率改善程度优于预期,主要是由于调整了风险加权资产的核算方法.

**专家也被蒙蔽**

由于信息揭露不充分,即使是专精于银行财务分析的专家,也无法根据数据分辨出哪家银行确实最健康,或者哪家银行的进步最大.

新措施将揭示风险加权资本(RWA)的重要信息,并已经获得汇丰、德意志银行、西班牙国际银行集团 等大型银行的公开支持.

外界可取得的新信息将包括:银行的RWA改善有多少是来自"优化",还是模型修改,例如上周德意志银行所披露的计算方式改变.

"可能有银行不但资本不足,流动性也不好,它们可能会对公布更多细节有疑虑,因为会暴露得更明显,"Picot说.

"传达给这类银行的讯息是,市场现在对了解银行的弱点已经相当内行."

有些银行将在未来数周内公布的2012年报中透露底牌.其他脚步落后的银行在提升透明度的压力日增之下,预计今年稍晚时也将效仿.

**投资者的信心**

由英国央行下任总裁卡尼所领导的FSB希望恢复投资者对银行业的信心.始于2008年且至今仍未消退的市场动荡令投资者信心大受打击.

"FSB认为,现在市场人士需要一定的风险信息,"美联储资深官员Gerald Edwards说.他在2011年借调到FSB时密切参与了这项任务.

Picot表示并没有特定的目标,但他预计一些银行在公布2012年财报时会对这些新举措有所体现.

据Picot和Edwards表示,全球监管机构也密切跟踪进展,并将鼓励各自的银行业选择参与.

也有人对这一努力持怀疑态度,其中包括富达国际投资的银行业分析师Dierk Brandenburg.

"我们仍然怀疑,在不同行政区域(欧洲,美国和亚洲)内且执行不同会计规定的银行...是否能够满足这些要求."他并补充说,政府与受援助银行之间联系日益增多,有可能"让政府在考虑应该向投资者披露多少信息为合适这一点上受到限制."(完)