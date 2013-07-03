《美国金融焦点》银行业第二季获利堪忧，因全球市场和并购咨询收入下滑

包括高盛集团首席执行官布兰克梵和摩根大通首席执行官迪蒙在内的美国银行业高管，都对近几月利率的波动头疼不已。

5月2日，10年期美国公债收益率收在1.6%附近，布兰克梵表示他担心利率骤然升高会给市场带来冲击，就像1994年那次一样。五周之后，10年期美债收益率突破2%大关，迪蒙警告称利率不断升高对投资者而言是“恐怖”的。但他又在6月11日表示，交易收入情况比此前预估要好。

10年期美债收益率该季在逾100个基点的区间内波动，区间高端为2.67%。好几次，收益率在一天之内的波幅就超过了10个基点，这在市场引发忧虑，而投资者是为了追求稳定才进入此市场。

交易员和投资者表示，6月美国和其他地区的债市走低是有利于银行业的一个因素。银行交易员和销售很快行动削减持仓，并不时拒绝购入客户的低评级公司债券或市政债券。

在新资本规则下，持有高风险债券的代价更大，美国沃克尔规则限制自营交易，也促使银行避免押注。因此，银行已不太倾向于维持大量证券持仓，特别是在市场每天都在下跌之际。

“这是金融危机后时代的业务模式：交易员更像是券商或代理商，而不是做市商，”Schroeder Investment Management美国固定收益部主管Wesley Sparks说。“买方不得不每天为个别债券寻找市场出清水平，而在市场人气向一边倒的情况下--不论人气是正面还是负面，买方真的可以发号施令。”

在更好的时期里，FICC(固定收益、外汇和商品)交易是银行的一大收入来源。比如在高盛，自2010年以来该部门为净营收贡献了近三分之一。摩根士丹利在固定市场不算大玩家，但投资者通过该公司的表现来衡量其执行长戈尔曼的战略调整成功与否。两家银行都致力于在该业务中实现至少10%的稳定回报，同时摆脱占用过多资本的数以百亿美元计风险资产。