欧洲多家银行将向ECB还贷1,372亿欧元 提前还款数额超预期

* 还款总额超越预期

* 278家银行提前偿还三年期贷款

* 分析师预期对市场利率冲击有险

路透法兰克福1月25日 - 多家银行将在下周偿还欧洲央行的1,372亿欧元(1,830亿美元)三年期贷款,选择提前返还的数额高于市场预期,显示至少有部分金融体系正回复稳健.

欧洲央行在2011年12月和2012年2月的两次三年期贷款注资操作中,释出了超过1兆(万亿)欧元超低利资金,央行总裁德拉吉称,该措施协助避免了严重的信贷紧缩.

欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的长期贷款.

一项路透调查结果显示,预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款.银行业者可以从现在开始自发性地每周归还贷款.

"这数额超越预期,我预期下周还款金额将显着下降,"北欧联合银行(Nordea)分析师Jan von Gerich表示."有不少体质较为强健的银行尽早归还贷款,而体质较差银行在第二轮LTRO中借入资金."

"我认为还款的金额不会多到开始影响隔拆利率走高,"他补充道.

对于急欲在投资人及评等机构留下好印象、并与那些现金短绌同业作出区隔的业者而言,提前偿还LTRO贷款是一个光荣的注记.

然而风险在于若操之过急,部分业者可能会冲过头.

欧洲央行执委会中负责市场营运的执委科尔(Benoit Coeure)上周五试图平抚此类疑虑,淡化银行业者本月大量还款的可能性.

科尔同时表示,欧元区的超额流动性仍非常高.路透计算显示,目前市场上的资金较效率经营水准高出约5,830亿欧元.

"需牢记在心的是,市场上有充裕的超额流动性,"丹麦丹斯克银行分析师Frank Oland Hansen表示,"短天期利率走高,但仍是非常温和的反应."(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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