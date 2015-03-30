西方银行去年裁员5.9万人 欧洲银行或将进一步裁员

路透伦敦3月30日 （记者 Steve Slater） - 欧美顶级银行去年因结构重整和削减成本而裁减5.9万个工作岗位，且预计在欧洲将继续裁员，因在监管收紧的同时，银行高管竭力改善利润率。

大型银行还出售或关停某些业务，以收窄业务重点范围，避免惹恼监管当局。监管当局担心一些银行变得规模过大、过于复杂。

分析人士表示，欧洲银行尤其是欧元区银行，可能进一步裁员，因其仍是全球盈利状况最差的银行。

“（银行）仍将严控人力规模，”波士顿咨询集团驻伦敦董事总经理萨利赫（Aymen Saleh）说道。

“少数几家全球银行确实着眼于结构性变化，大幅削减了成本。但多数银行只是执行了一些战术性的、便捷的成本削减举措，没有真正从根本上改变运营或商业模式。”

萨利赫称，多数未进行大规模重整的银行可能得进一步裁员，而那些已早早进行重整的银行也许还能在特定领域增加人手。

国际货币基金组织（IMF）去年针对300家大型银行的一项研究显示，仅有30%欧元区银行的结构能够逐渐实现合理回报率，而美国的银行中该比例为80%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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