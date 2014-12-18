欧洲金融：监管机构可能提高大银行资本要求，银行获利将受挤压

路透伦敦12月17日 - 巴克莱分析师表示，针对美国降低银行业风险的严苛建议，欧洲监管机构可能提高德意志银行和法国巴黎银行等的资本要求，这有可能挤压它们的获利。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)提议，八家美国最大银行应该有额外的资本缓冲，这可能要求许多银行持有占风险加权资产12%的核心资本，远远高于全球最低标准。

在欧洲，北欧国家、瑞士和英国的监管机构已经设定了高于全球标准的资本要求，但多数欧元区国家的标准则更低。

“美国提高资本要求...令人产生疑问欧元区的要求是否也要提高，”巴克莱分析师Jeremy Sigee说。

巴克莱的分析师认为，德银、法国巴黎银行和法国兴业银行 所受影响将会最大，如果必须达到12%的最低要求，他们可能再需要15-20%的资本。

Sigee在周三的研报中称，这将把它们有形股权的回报率拉低1.6-1.9个百分点。

这还可能迫使部分银行限制分红。他说，一些银行，特别是法国银行，可能修改商业计划，并缩减业务。

不过对瑞银 、瑞信 和汇丰 等其他欧洲大银行的影响可能较小，因为它们已经在为资本标准提高做筹划。

分析师未涉及巴克莱 。(完)