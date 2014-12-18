欧洲金融：监管机构可能提高大银行资本要求，银行获利将受挤压

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透伦敦12月17日 - 巴克莱分析师表示，针对美国降低银行业风险的严苛建议，欧洲监管机构可能提高德意志银行和法国巴黎银行等的资本要求，这有可能挤压它们的获利。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)提议，八家美国最大银行应该有额外的资本缓冲，这可能要求许多银行持有占风险加权资产12%的核心资本，远远高于全球最低标准。
在欧洲，北欧国家、瑞士和英国的监管机构已经设定了高于全球标准的资本要求，但多数欧元区国家的标准则更低。
“美国提高资本要求...令人产生疑问欧元区的要求是否也要提高，”巴克莱分析师Jeremy Sigee说。
巴克莱的分析师认为，德银、法国巴黎银行和法国兴业银行 所受影响将会最大，如果必须达到12%的最低要求，他们可能再需要15-20%的资本。
Sigee在周三的研报中称，这将把它们有形股权的回报率拉低1.6-1.9个百分点。
这还可能迫使部分银行限制分红。他说，一些银行，特别是法国银行，可能修改商业计划，并缩减业务。
不过对瑞银 、瑞信 和汇丰 等其他欧洲大银行的影响可能较小，因为它们已经在为资本标准提高做筹划。
分析师未涉及巴克莱 。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。