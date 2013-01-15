欧洲个股: 巴克莱和德意志银行将删减投行员工奖金,幅度最高达20%--消息

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透法兰克福/纽约1月15日 - 根据熟悉内情人士说,巴克莱 和德意志银行 将在未来数周之内删减投行员工的奖金,以减低成本压力.
两位消息人士说,巴克莱正在结算去年的奖金,投行部门的整体津贴平均约减少10-20%.
巴克莱新任首席执行长詹金斯正在大力整顿,誓言减少薪资以提高投资人的报酬率.
两位消息人士说,德意志银行投行部门的2012年奖金约减少15-20%,全年整体薪资降幅也差不多是如此.
巴克莱和德意志银行对此均不愿置评.
全球银行业正锱铢计较员工薪资,甚至不惜裁员.高成本以及更加严格的监管规定,使得银行业比起以往更难获利.
欧洲银行业料更是有大刀阔斧的动作,因为当地监管当局施加的压力更大.
一位资深银行界人士说,2012年银行业的奖金可能比2011年少了30%之多.(完)
(编译 李婷仪; 审校 田建华)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。