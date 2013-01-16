《欧洲金融焦点》银行业者欲提前偿还ECB贷款,以表明自身融资能力

**还款额达到2,000亿欧元…或更多?**

路透上周走访的25家货币市场交易商中,有13家预测银行很快将总计还款至少1,000亿欧元,其中四家认为还款规模会超过2,000亿欧元.

惠誉的欧洲、中东和非洲(EMEA)金融机构联合主管James Longsdon表示,贷款中的多达三分之一今年可能被还清.

巴克莱的分析师预计,6月之前银行将还掉2,000亿欧元贷款,其中法国银行占800亿欧元,西班牙银行占300亿欧元,德国与比利时的银行分别占250亿与150亿欧元.巴克莱说,意大利的银行可能还贷400亿欧元,但可能要等到意大利2月底的选举之后.

银行人士称,就算银行对欧洲央行的还款达到2,000亿欧元,银行体系内的闲置资金也不会降到足以推高公开市场借款成本的程度.