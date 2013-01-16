《欧洲金融焦点》银行业者欲提前偿还ECB贷款,以表明自身融资能力

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**还款额达到2,000亿欧元…或更多?**
路透上周走访的25家货币市场交易商中,有13家预测银行很快将总计还款至少1,000亿欧元,其中四家认为还款规模会超过2,000亿欧元.
惠誉的欧洲、中东和非洲(EMEA)金融机构联合主管James Longsdon表示,贷款中的多达三分之一今年可能被还清.
巴克莱的分析师预计,6月之前银行将还掉2,000亿欧元贷款,其中法国银行占800亿欧元,西班牙银行占300亿欧元,德国与比利时的银行分别占250亿与150亿欧元.巴克莱说,意大利的银行可能还贷400亿欧元,但可能要等到意大利2月底的选举之后.
银行人士称,就算银行对欧洲央行的还款达到2,000亿欧元,银行体系内的闲置资金也不会降到足以推高公开市场借款成本的程度.
根据路透计算,欧元区银行业者手头的"超额流动性"约有6,000亿欧元,分析师说,只有这个数量降到2,000亿欧元以下,货币市场利率才会作出反应.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。