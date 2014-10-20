美国金融：美联储称，从银行业压力测试提交结果中发现一些问题

美联储今年拒绝了花旗 的资本计划，因此该行无法进行64亿美元的股票回购和增加派息计划。由于资本率计算错误，美国银行 不得不重新制定资本计划。

G20国家的监管机构1月强调，数据质量不高是一个重大忧虑，并向各国表示，提高数据质量应该是最优先事项。这些监管机构向金融稳定委员会(FSB)报告。

美联储理事塔鲁洛批评国际资本规则--即巴塞尔III协议--允许银行使用自己的模型，并且希望更多地依赖压力测试，即美联储自己对银行健康状况的评判标准。

“企业存在的一个最普遍问题是，设想的情景模糊不清并且没有事实根据，”塔鲁洛称，“有很多例子显示，贷款和存款定价假设的相关证明文件不多，而且缺乏足够多的支持依据。”

这是美联储官员首次公开对今年的压力测试表示担忧。