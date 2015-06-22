独家：银行业对国际足联可疑交易的监管力度不够--FAFT

路透伦敦6月21日 - 反洗钱金融行动特别工作组(防制洗钱金融行动小组，FATF)表示，金融机构并没有采取足够行动来监管国际足球联合会(国际足联，FIFA)的可疑金融活动，并警告银行业者要加强审查。

此前，美国在上个月起诉九名国际足联的现任和前任官员以及五位企业高管，指控他们涉及一系列贪腐问题，包括贿赂、洗钱和电信欺诈。

在美国扩大调查范围的同时，瑞士也加紧一项独立调查，看俄罗斯和卡塔尔分别获得2018年和2022年世界杯主办权是否存在舞弊问题；在此背景下FATF发出的上述警告，让那些为组织与个人开立足球账户的银行更加担心。

部分欧美银行已经加强对国际足联相关账户的审查，至少一家银行表示，由于贪腐指控，已经停止处理国际足联相关业务有一段时间了。

FATF的声明称，“近期有关几名国际足联高级官员大规模卷入贪腐和洗钱活动的报导，突显出金融机构识别和监管高风险客户的重要性。”

声明称，金融机构“看来没有对相关官员的金融活动进行充分审查，其中很多据称与腐败行为相关的转帐，通过了国际金融系统而未被察觉。”

FATF称，“时下对某实体廉正的公开辩论应引起金融机构警觉。所以他们应该将此类实体相关客户视为高风险顾客。”

一欧洲知情官员告知路透上述声明，声明日期为6月16日。通过谷歌(Google)能搜寻到，但通过FATF网站无法访问。目前未联系到FATF官员对此置评。

**禁毒报导中谈到问题**

尽管5月27日起诉书才被提起，但多年来媒体对FIFA及其地区分支腐败问题已有大面积报导，包括过去九年来，一些出版图书也说到这个问题。此外还有有关美国联邦调查局(FBI)调查的新闻。

一消息人士称，美国银行界的一个问题是，银行接到当局要求提供某帐户信息的传票时，是否迅速因应。

3月在一篇有关禁毒的例行报导中，美国国务院对瑞士法律漏洞影响FIFA，可能催生腐败和洗钱行为表达了担忧，当时未引起太大的注意。该报导常被美国银行用于评估外国客户和对手银行相关风险。

“FIFA或国际奥委会是非商业机构。他们不交税，也免受瑞士反腐败法律制约，”美国国务院在报导中称。“对这些实体的特殊对待，让他们更可能涉及洗钱活动。政府应考虑调整针对这些组织的相关法律，他们中很多涉嫌腐败，”其中指的是瑞士政府。

除了这些警讯，起诉状还概述了多项通过美欧及其他地方银行所进行的可疑交易，其中有很多件是在过去几年中出现的。美国检方在起诉书中称，被告及其同谋主要是藉由美国银行体系来投机取巧以及掩饰计划。

纽约东区代理检察官Kelly T. Currie在5月27日宣读起诉状时称，将检视银行的行为以查明其是否蓄意帮助贿赂。有关银行尚未被指控有不当行为。

**早有示警**

FATF过去就曾对足球运动沦为洗钱工具表达忧心。2012年时，FATF曾提出示警称，随着足球运动日益兴盛，“对足球的投资增加得越来越快，而这其中有一些和犯罪挂勾。”

FATF表示将在本周日于澳洲布里斯班举行的一场会议中讨论这项议题，包括“是否有必要设下进一步的标准或准则、以及若正确运用，当前的标准是否充分。”

上周，就在美国当局公布起诉状的同一天，瑞士检察总长Michael Lauber在伯恩表示，他的调查人员正在检视和FIFA有关的可疑交易。

他说，这些交易包括104宗银行帐户往来，其中有些涉及多个帐户；还有53件被瑞士金融机构提报给瑞士反洗钱调查机构的可疑交易。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/李婷仪 审校 龚芳/徐文焰/张荻)

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