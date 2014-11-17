全球金融：银行因操纵汇市受罚，说明英国银行业改革仍需加深--议员

路透伦敦11月17日 - 英国议会银行业标准委员会(Parliamentary Commission on Banking Standards，PCBS)周一称，关于操纵外汇市场指控达成的国际和解，说明英国银行系统仍然亟需改革，而且一定不能敷衍了事。

欧美监管机构在进行了长达一年的全球调查后，上周决定对六家大银行共计处以43亿美元罚款，因为这些银行未能阻止旗下交易员操纵汇市。汇丰控股 、苏格兰皇家银行 、摩根大通 、花旗集团 、瑞银集团 和美国银行 均将面临惩罚。

去年PCBS建议进行一系列改革。

“亟需这些改革应对银行业标准过时，以及对该行业的信任崩溃问题。外汇操纵丑闻暴露出还需要做的工作很多，”PCBS主管Andrew Tyrie称。

Tyrie称，在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻发生几年后，外汇市场似乎同样会被操纵，这令人“极其担忧”，银行和监管部门需要确保落实改革。

“这些改革应当彻底实施。一定不能敷衍了事，”他称。

Tyrie等PCBS委员在一份进度报告中警告监管部门，把零售银行业务与投行业务隔绝的努力，可能因银行游说而弱化。

PCBS委员称，为使银行人士的收入更好地匹配其交易蕴含风险的时间跨度，奖金发放推迟时间应比监管部门建议的五至七年更长。