《热点透视》处罚银行操纵汇率，LIBOR相关处罚或成参考标准

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Dominic Elliott；编译 王丽鑫
路透伦敦11月11日 - 对于银行来说，伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)成为新的基准。更确切的说，针对操作该利率进行的罚款，将成为英国、瑞士以及不包括美国司法部在内的美国当局，就可能操纵参考汇率进行和解时对比的标准。据消息人士称，相关决定计划在11月12日宣布。
到目前为止，操纵LIBOR利率让五家银行在瑞士、荷兰、英国和美国遭到共28亿美元罚款，每家平均挨罚5.6亿美元，这还不包括美国司法部的处罚。其中近三分之二的罚款为美国商品期货交易委员会(CFTC)收取，其余多数交给英国金融市场行为监管局(FCA)。美国监管部门的处罚通常比英国更重，暗示对外汇方面的处理可能相似，即便在全球外汇交易中伦敦比纽约扮演更重要的角色。
LIBOR利率操纵的罚款高低取决于不当行为存在的时间，那些银行雇用主犯，以及哪家使用的措辞犯行最重大。从各个方面来，瑞银集团 罪行最重，该公司已向CFTC、FCA、和以及瑞士监管机构FINMA缴纳10亿美元罚款。荷兰合作银行、苏格兰皇家银行 和巴克莱 其次。英国莱斯银行集团 处罚相对较轻，被罚2.84亿美元。
调查机构吸取了经验。LIBOR和解拖拉了两年多，现在仍没有结束，但对操纵外汇的处罚看来有很大部分能在仅仅18个月内做出决定。操纵外汇的行为很容易证实，有利于加速结案。LIBOR根据各行提交的利率确定，但操纵参考汇率则来自实际交易，留下相当清楚的审计线索。
这一回合中，银行也更愿意承认错误，因为想从法律纠纷中脱身。但确定罚款时更大程度上的考量是基于市场份额，而不是应负责任大小，那么快速达成和解将使一些银行将遭受损失。此外，美国司法部和欧盟执委会未参与外汇操纵的和解，这对于那些因为操纵Libor而遭到重罚的业者是一大头疼问题。
不过银行高管可能会认为，花个几亿美元来减少庞大的诉讼数量是合理的。(完) (译文审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。