欧元区金融：投资者预计ECB银行测试后，银行需筹670.2亿美元--调查

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透伦敦9月2日 - 高盛对大型机构投资者的一项调查显示，欧洲央行(ECB)对欧元区银行的测试需要要求他们再筹集510亿欧元(670.2亿美元)资金，才能让市场信服。
据高盛周二夜间传出的文件，这项访问了全球125家机构投资者的调查还发现，130家接受测试的银行中，9家估计不能通过，存在资本缺口的可能主要是意大利、德国和希腊的银行。
欧洲央行在检查银行是否如实报告亏损，以在11月4日正式接手监管责任前，厘清对欧元区银行资产负债表的疑虑。测试结果预计在10月17日公布。
得出的结果符合市场预期，对欧洲央行来说是关键。2010年和2011年进行的测试结果基本没有得到认可，因投资者认为资本要求和不及格率远低于合理水平。
“到目前为止，欧洲央行的处理方式显然比较得当，令外界对测试的信任程度上升，”高盛报告称，指89%的投资者现预计测试结果可信，高于高盛上次的10月调查结果70%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 艾茂林)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)