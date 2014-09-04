欧元区金融：投资者预计ECB银行测试后，银行需筹670.2亿美元--调查

路透伦敦9月2日 - 高盛对大型机构投资者的一项调查显示，欧洲央行(ECB)对欧元区银行的测试需要要求他们再筹集510亿欧元(670.2亿美元)资金，才能让市场信服。

据高盛周二夜间传出的文件，这项访问了全球125家机构投资者的调查还发现，130家接受测试的银行中，9家估计不能通过，存在资本缺口的可能主要是意大利、德国和希腊的银行。

欧洲央行在检查银行是否如实报告亏损，以在11月4日正式接手监管责任前，厘清对欧元区银行资产负债表的疑虑。测试结果预计在10月17日公布。

得出的结果符合市场预期，对欧洲央行来说是关键。2010年和2011年进行的测试结果基本没有得到认可，因投资者认为资本要求和不及格率远低于合理水平。