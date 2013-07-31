《全球金融焦点》监管方加强风险控制，巴克莱和德银遭受冲击

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该银行股价收跌3.9%，表现落后于欧洲银行股指数 ，后者下滑0.24%。
除了资本压力之外，欧洲的投行还卷入了一系列监管调查，包括关于操纵指标利率的全球性调查，以及在美国销售抵押支持债券时的不当操作。
在法兰克福，德意志银行增加预留6.3亿欧元用于应对索赔及和解，导致其季度获利低于预期。
即使各家银行与监管者达成和解，仍面临着其他方面的起诉。
巴克莱和瑞银集团(UBS) 在指标利率操纵案中已经花费近20亿美元。但费城政府最近又起诉它们涉嫌利率操纵，同时涉案的还有德意志银行和几家其他银行。
巴克莱还增加预留20亿英镑，用于支付有关在英国不当销售产品的索赔。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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